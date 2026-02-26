Die Künstlerin Angelika Toma aus Altmünster hat sich nach persönlichen Schicksalsschlägen dazu entschlossen, ihre Kunstwerke für wohltätige Zwecke zur Verfügung zu stellen. Ihr Engagement entspringt der Erfahrung von Verlusten im eigenen Umfeld, die sie dazu bewegt haben, anderen Menschen in schwierigen Zeiten beizustehen.

Unterstützung durch die Hospizbewegung Gmunden

Die Hospizbewegung Gmunden begleitet schwerkranke Menschen sowie deren Angehörige kostenlos und würdevoll, sowohl zu Hause als auch im Heim. Ein besonderer Fokus liegt auf der Familientrauerbegleitung, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene dabei unterstützt, gemeinsam Verluste zu verarbeiten. Ehrenamtliche Teams nehmen sich Zeit für Gespräche und bieten Entlastung, um die Lebensqualität bis zuletzt zu sichern. Durch individuelle Beratung und einfühlsame Begleitung erhalten Familien in Krisenzeiten Halt und Unterstützung.

Persönliche Motivation und Engagement

Angelika Toma berichtet, dass die Hospizbewegung Gmunden ihre Mutter im Jahr 2018 bis zu deren Tod zu Hause begleitet hat. Nach dem Verlust ihres Sohnes im April 2025 möchte sie allen danken, die sich ehrenamtlich in der Trauerbegleitung engagieren. Aus diesem Grund startet sie einen Benefizverkauf ihrer Kunstwerke, um die Arbeit der Hospizbewegung zu fördern.

Benefizaktionen und Informationen

Jeden Dienstag wird ein Kunstwerk zugunsten einer Hospizbewegung oder für ehrenamtlich engagierte Personen angeboten. Aktuelle Informationen zum jeweiligen Bild sind im Newsbereich der Homepage und über Social Media oder dem Newsletter erhältlich. Vom Verkaufserlös werden 25% an die oben genannte Organisation gespendet.

Verlosungen und weitere Unterstützung

Im Juli und November wird jeweils am ersten Wochenende ein wertvolles Bild per Losverfahren verlost. Der Erlös dieser Aktion kommt zu 50% der Kinderkrebshilfe Oberösterreich zugute. Insgesamt werden 122 Lose zu einem Preis von jeweils 22 Euro angeboten.

Kontakt und Newsletter

Interessierte können sich für den Newsletter anmelden und weitere Informationen auf der Homepage unter www.atelier22.net erhalten.