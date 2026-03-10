Am 06.03.2026 fand in der Dienststelle der Bergrettung Bad Ischl die 100. Jahreshauptversammlung der Feuerwache Sulzbach statt.

Begrüßung der Anwesenden

Kommandant BI Stefan Verwagner konnte 34 Mitglieder der FW Sulzbach begrüßen.

Ganz besonders begrüßte er die Ehrengäste, an der Spitze (in Vertretung für die Frau Bürgermeister) Feuerwehrreferenten und Vizebürgermeister Franz Hochdaninger, den Vizebürgermeister Hannes Mathes und den Pflichtbereichskommandanten ABI Jochen Eisl. Und die Ehrendienstgrade EBI Matthias Gasteiger sowie EBR Josef Verwagner.

Totengedenken

Nach der Begrüßung und der Verlesung der Tagesordnung gedachte man in einer Gedenkminute den verstorbenen Kameraden.

Kassa Bericht

Der von Kassier HLM Gernot Mannberger vorgetragene Kassabericht zeigte wieder, dass das traditionelle Sulzbacher Straßenfest und der Glöcklerlauf die Haupteinnahmequellen der Feuerwache sind und ohne diese so mancher Ankauf von Geräten oder Einsatzbekleidung nicht möglich gewesen wäre. Nachdem die Kassaprüfer Michael Hangl und Norbert Stüger unter Aufsicht von Rainer Stadller die Kassaführung für mustergültig befunden hatten, bedankte sich der Kassier bei der Stadtgemeinde Bad Ischl für die Zuschüsse. In weiterer Folge wurde ihm durch die versammelte Mannschaft die Entlastung einstimmig erteilt.

Bericht Jugendarbeit der FW Sulzbach

LM Christian Käfer ist erfreut, denn seit Anfang des Jahres ist die Jugendgruppe wieder um 2 Jungfeuerwehrmänner reicher geworden, der derzeitige Stand der Jugendmitglieder sei nun bei 7 Mann. Das ist eine sehr gute Zahl, mit der man schon sehr viel beüben kann und „a wos weida geht“ berichtet er. Den Wissenstest in Bronze meisterten Valentin Malzer, Maximilian Stögner und Lukas Zeppetzauer perfekt, sowie in Silber absolvierten ihn Stefanie Huber und Jonas Mannberger mit Bravour. Es gab 45 Ausrückungen, davon 36 Übungsabende dabei wurden insgesamt 480 Stunden für die Jugendausbildung aufgewendet. Er bedankte sich sehr herzlich bei seinen Helfern HBM Michael Reisenbichler, HLM Gernot Mannberger beim Kommando und der Hauptfeuerwache Bad Ischl für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.

Bericht von Kommandant BI Verwagner:

Als nächstes kam Kommandant Stefan Verwagner mit seinem Bericht an die Reihe. Er ging auf die Einsätze im abgelaufenen Jahr ein die sich wie folgt zusammen setzten: 5 x musste man zu einem Brandeinsatz ausrücken, 6 x wurde man zu Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall oder ausgelaufene Betriebsmittel gerufen. Es gab 2 Personensuchaktionen und 3 Sonstige Einsätze.

Für die gesamten Übungsabende, Einsätze, Aus- und Weiterbildungen, Bewerbe sowie sonstigen Veranstaltungen wurden knapp 3.100 Stunden aufgewendet. Er bedankte sich für diese geleisteten Stunden bei seiner Mannschaft und beim Kommando für die abgehaltenen Berichte.

Er ist sehr erfreut über die Jugendgruppe und gratuliert zu den Wissenstestabzeichen.

Ebenso gratulierte er den Kameraden Michael Hangl, Christoph Malzer und Thomas Stöger, zur absolvierten Truppmannausbildung.

Er bedankte sich bei der Hauptfeuerwache Bad Ischl und der Stadtgemeinde für die gute Zusammenarbeit insbesondere für den unkomplizierten Heizungstauch im Feuerwehrhaus im Vorjahr.

Weiters kündigt er an, dass der Festakt zum 100. Bestandsjahr der FW Sulzbach im Rahmen des Sulzbacher Straßenfest am 20. Juni um 18:30 stattfinden wird.

Angelobungen

Ein weiterer wichtiger Punkt der diesjährigen Jahresvollversammlung waren die Neuaufnahmen.

Als neue Jugendfeuerwehrmänner konnten Mathias Käfer und Lukas Wimmer, als Probefeuerwehrfrau konnte Stefanie Huber angelobt werden.

Beförderungen

Michael Hangl, Christoph Malzer sowie Thomas Stöger wurden zum Feuerwehrmann befördert. Markus Reisenbichler wurde zum Oberfeuerwehrmann und Stefan Verwagner jun. zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Ein weiterer erfreulicher Anlass sei die Überreichung des Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze. Der 2. Kdt.Stv. HBM Stefan Loidl überreichte Michael Hangl, Stefanie Huber, Christoph Malzer, Michael Reisenbichler, Thomas Stöger, Daniel Stüger und Stefan Verwagner das FLA in Bronze.

HBM Stefan Loidl schilderte die Entstehung der ersten Bewerbsgruppe der Feuerwache Sulzbach welche durch ihn vorangetrieben wurde, und die erfolgreiche Teilnahme am, Bezirks,- Landes,- sowie beim Nassbewerb im Vorjahr.

Ansprachen der Ehrengäste

Pflichtbereichskommandant ABI Jochen Eisl begann im Anschluss mit den Grußworten und bedankte sich für die Einladung.

Er sprach großes Lob aus, dass die FW Sulzbach bei den Bewerben Teil genommen hat und erwähnte, dass die Einsätze immer bestens abgewickelt wurden. Weiteres sagte er, dass die Feuerwache Sulzbach sehr aufstrebend sei, das sehe man bei der Jugend und bei den Neumitgliedern: Ebenso sei er erfreut, dass es bereits die 100. JHV der FW Sulzbach sei und bedankt sich bei der gesamten Feuerwache für die gute Zusammenarbeit.

Vizebürgermeister Hannes Mathes bedankt sich für die Einladung zur 100. JVV der FW Sulzbach. Er erwähnte die sehr gute Bilanz der Wache und es sei am wichtigsten, dass alle wieder gesund und unverletzt von den Einsätzen nach Hause kommen. Weiteres gratuliert er allen Neumitgliedern und Beförderten und wünschte noch einen gemütlichen Abend.

Feuerwehrreferent und Vizebürgermeister Franz Hochdaninger begrüßt alle Anwesenden, insbesondere die Jugend, denn das ist unsere Zukunft. Die Feuerwache Sulzbach ist personell und finanziell sehr gut aufgestellt, erfüllt ihr Einsatzspektrum immer zur vollsten Zufriedenheit. Er merkt an, wie wichtig die Freiwilligkeit in unserem Land ist und bedankte sich für die geleistete Arbeit und für die Einsatzbereitschaft.

Allfälliges

Kommandant BI Stefan Verwagner dankte den Ehrengästen für die Worte und bat um Wortmeldungen zum Punkt Allfälliges.

Seitens der Kameraden wurde dem Kommandanten für seine aufwendige Arbeit gedankt.

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gab, schloss Kommandant BI Stefan Verwagner die 100. Jahreshauptversammlung mit einem „Gut Heil“!