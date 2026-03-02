Am Samstag, den 28. März 2026, nahmen 41 Jugendgruppen aus dem Bezirk Vöcklabruck beim 2. Jugend Fire-Cup in der REVA-Halle in Vöcklabruck teil. Der Jugend Fire Cup soll nun jährlich als Gegenstück zu den Kuppel-Cups der Aktiven als Vorbereitung für die Bewerbssaison stattfinden. Ein großer Dank gilt den Bewertern und einer Bewerterin, dass sie sich wieder einen ganzen Tag zum Wohle der Feuerwehrjugend zur Verfügung stellten. In den Pausen konnten die Bewerbsgruppen beim Knoten Cup ihr Können unter Beweis stellen. Danke sagen möchten wir auch an unsere Sponsoren, SML Maschinenbau GmbH, Pöllmann & Partner, Urich Markus Messerschleiferei, Oberösterreichische Versicherung, Spiessberger Bau und Hofmann Bau welche uns bei dieser Veranstaltung unterstützt haben. Zur Siegerehrung wurden die Verantwortlichen Oberbrandinspektoren des Fachdienstes Peter Thalhammer und Patrick Fischer sowie die Brandräte Alexander Neuhauser, Martin Schallmeiner, Franz Hupf, Abschnittsbrandinspektor Markus Forstinger und Markus Urich als Sponsor von Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl begrüßt, welche zum Teil auch bereits den ganzen Tag als Bewerter anwesend waren.

Sieger Gold Cup:

Guggenberg 1 St. Lorenz 1 Pöndorf 1

Sieger Silber Cup:

Zell am Moos 1 Guggenberg 2 Reittern 1

Tagesbestzeiten:

Guggenberg 1 – 54,63 – Qualifikation

Beste Mädchengruppe:

Windern 1

Knoten Cup:

Guggenberg 1 Pfaffing 1 Pöndorf 1

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und ein großes Dankeschön an die Organisatoren für diese gelungene Veranstaltung! Wir freuen uns auf eine Fortsetzung im Jahr 2027!