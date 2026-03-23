Am Dienstag, 23. März wurden im feierlichen Rahmen des Landhauses Linz oö Musikkapellen von LH Mag. Thomas Stelzer geehrt.

Darunter waren fünf Musikkapellen aus dem Bezirk Vöcklabruck, die eine Ehrung aufgrund ihrer Verdienste erhielten. Grundlage dafür sind Teilnahmen an Marsch- und Konzertwertungen mit bestimmten Erfolgen. Durch die Veranstaltung führte Landeskapellmeister Günther Reisegger, musikalisch umrahmt von einem Klarinettenensemble des Musikvereins Vorderweißenbach.

Wir gratulieren herzlich dem Musikverein Bruckmühl-Thomasroith zum Primus-Preis, der Marktmusik Ampflwang sowie der Musikkapelle Tiefgraben zum Con Bravura-Preis als auch der Bergknappenkapelle Kohlgrube und dem Musikverein Zell am Pettenfirst zum Hermes-Preis!

Danke für eure stetige Teilnahme an Wertungsspielen im und außerhalb des Bezirks, für euer Engegament sowie die hohe Qualität, die in den Vereinen besteht!