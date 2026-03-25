In Ottnang am Hausruck hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Auto überschlagen hat.

Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden zur Personenrettung nach dem Verkehrsunfall, der sich im Kreuzungsbereich der L521 Wolfsegger Straße, Achleithen, Hagleithen mit der L1261 Thomasroither Straße, Achleithen ereignet hatte, alarmiert. Entgegen erster Angaben dürfte zumindest niemand schwerer im Fahrzeug eingeklemmt gewesen sein. Nach rund einer Dreiviertelstunde war der Einsatz vor Ort für die Kräfte der Feuerwehren bereits wieder abgeschlossen.