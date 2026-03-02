Der AV Skikurs 2026 war wieder ein voller Erfolg: 100 Kinder und 22 Betreuer verbrachten vier erlebnisreiche Tage in Gosau und am Kasberg. Von strahlendem Sonnenschein bis zum Schneesturm war wettermäßig alles dabei – die Stimmung konnte allerdings durch nichts getrübt werden. Das große Abschlussrennen bildete wie immer den sportlichen Höhepunkt, ehe bei einer gelungenen Siegerehrung gefeiert wurde!

Besonders stolz ist der AV Laakirchen, dass sich unter den vielen jungen Mitgliedern bereits zahlreiche Skilehrer-Anwärter befinden, die bereits aktiv in die Gruppenbetreuung eingebunden wurden.

Diese starke Nachwuchsgruppe kommt nicht von ungefähr: Sie ist das Ergebnis einer konstant engagierten Jugendarbeit über viele Jahre hinweg – kombiniert mit den großartigen Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten beim AV, die junge Mitglieder gezielt fördern und Schritt für Schritt an Verantwortung und Betreuung heranführen. Danke an dieser Stelle auch an das Vertrauen der Eltern und die Unterstützung unserer Sponsoren.

Wer den Alpenverein Laakirchen und das umfangreiche Angebot näher kennenlernen möchte, hat am 16. Mai Gelegenheit dazu: Bei der feierlichen Eröffnung des neuen AV-Heims können Interessierte vorbeikommen und verschiedene Sportarten ausprobieren. Der AV freut sich auf zahlreiche Besucher!