Der Ball der Landjugend Altmünster am 21. März 2026 verwandelte den Gasthof Sägemühle in Neukirchen/Altmünster in einen Ort voller Tradition und Behaglichkeit. Die Obleute, Alexandra Spießberger und Jakob Schögl, begrüßten die Gäste mit herzlichen Worten und dankten allen Helfern, Sponsoren sowie den Gästen für ihre Unterstützung. Zudem gaben sie einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen und betonten die Bedeutung des Zusammenhalts innerhalb der Landjugend.

Ein Abend voller Höhepunkte

Trotz des wechselhaften Wetters war der Festsaal bis auf den letzten Platz gefüllt. Gäste aus nah und fern, darunter benachbarte Ortsgruppen, Eltern der Landjugend sowie prominente Ehrengäste wie Bürgermeister Martin Pelzer und Nationalratsabgeordnete Elisabeth Feichtinger, feierten gemeinsam.

Für die musikalische Untermalung sorgte die bayerische Gruppe „Brandseck Musi“. Mit ihrem schwungvollen Repertoire begeisterten sie die Anwesenden und sorgten dafür, dass das Tanzparkett den ganzen Abend über belebt blieb. Die Band hielt, was sie versprach: „Eine boarische Tanzlmusi für jeden Anlass“, wie sie auf Instagram angekündigt wurde.

Spannung und Begeisterung beim Schätzspiel

Ein besonderes Highlight des Abends war das Schätzspiel: Ein Karton, gefüllt mit 686 „Spreissl“ (Anzündholz), forderte die Gäste heraus, die genaue Anzahl zu erraten. Die drei besten Schätzer wurden mit Sachpreisen ausgezeichnet, wobei der Sieger seinen Preis selbst auswählen durfte.

Mitternachtseinlage sorgt für Gänsehautmomente

Der absolute Höhepunkt war die mit Spannung erwartete Mitternachtseinlage. Verschiedene Tanzeinlagen – gemischt, nur mit den Mädels oder nur mit den Jungs – sorgten für Jubel und Applaus im Saal. Diese Gänsehautmomente werden den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben.

Stimmen zum Ball und Jugendschutz

Bürgermeister Martin Pelzer fasste die Stimmung treffend zusammen: „Ein großer Abend, perfekt organisiert, da bin ich schon sehr stolz auf unsere Jugend. Sie leisten Großartiges!“ Die Feier setzte sich fort und endete erst zur Sperrstunde.

Besonders hervorzuheben ist der sorgfältig organisierte Jugendschutz: Am Eingang wurden Ausweise kontrolliert und das Alter der Teilnehmer mittels farbiger Bänder am Handgelenk kenntlich gemacht.

Der Ball der Landjugend Altmünster war ein voller Erfolg. Ein Abend, der Freundschaft, Teamgeist und Tradition auf wunderbare Weise miteinander vereinte.