Prag, Dresden, Berlin – Eine unvergessliche Reise erlebten die Schüler:innen der vierten Klassen der Tourismusschulen Bad Ischl Anfang März in der deutschen Hauptstadt. Bei frühlingshaftem Wetter erkundete die Gruppe nicht nur die beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Berlins, sondern besuchte auch die weltweit führende Tourismusmesse ITB – ein echtes Highlight für angehende Touristiker:innen.

Mit über 180.000 Besucher:innen und mehr als 10.000 Ausstellern aus über 180 Ländern ist die ITB die größte Reisemesse der Welt. Hier erhielten die Schüler:innen Einblicke in die neuesten Trends der Tourismusbranche. Besonders beeindruckend waren die überdimensionalen und teuer gestalteten Stände der Länder, wie z.B. Dubai und Marokko, die zahlreichen Folkloredarbietungen und die Expertenvorträge zu aktuellen Themen der Branche. Unterhaltsam war das Gespräch mit dem humanoiden Roboter „4NE1“ der Plaza Hotelgroup, die den charmanten Kerl derzeit als Concierge, an der Rezeption und im Housekeeping einsetzt. Er spricht 2000 Sprachen, darunter auch echten österreichischen Dialekt.

Neben dem fachlichen Input kam auch das Sightseeing nicht zu kurz. Bereits die lange Anfahrt wurde unterbrochen durch einen Stopp und Stadtrundgang in Prag – der Stadt der 1000 Türme. Die kurze Tour durch das jüdische Viertel, über den Altstädter Ring zur Astronomischen Uhr, hinauf zur Prager Burg mit dem wunderschönen Veitsdom und hinunter durch die goldene Gasse, weckte in jedem Fall die Lust auf einen längeren Besuch.

Berlin, eine Stadt mit über 3,7 Millionen Einwohner:innen und einer Fläche, die neunmal größer ist als Paris, hat viel zu bieten. Bei bestem Wetter erlebte die Gruppe ein abwechslungsreiches Programm: eine Stadtführung durch eine waschechte Berliner Reiseleiterin brachte gleich die „Berliner Schnauze etwas näher“. Das berühmte Kaufhaus des Westens (KaDeWe) lud zu einer Erkundungstour durch die luxuriöse Shoppingwelt ein. Ein weiteres Highlight war der Besuch des Brandenburger Tors, dem wohl bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Ein Spaziergang entlang der East Side Gallery, der längsten Open-Air-Galerie der Welt, bot einen beeindruckenden Einblick in die Geschichte und Kunst der wiedervereinigten Stadt. Beklemmend und berührend war der Besuch im Stasigefängnis Hohenschönhausen, wo Zeitzeugen sehr anschaulich von ihren persönlichen Erlebnissen in dieser Einrichtung erzählten. Der berühmte Sternekoch Tim Raue inspirierte die angehenden Junggastronomen mit Karrieretipps und einen Einblick in sein bewegtes Leben. Krönender Abschluss war der Besuch der Reichstagskuppel bei spektakulärem Sonnenuntergang.

Kurz und knackig gestaltete sich die exklusive Hotelführung im „25hours Hotel Bikini Berlin“. Das moderne Designhotel überzeugte mit innovativen Konzepten und einem einzigartigen Ausblick auf den Berliner Zoo. Die Schüler:innen erhielten spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hotellerie und konnten wertvolle Erfahrungen für ihre zukünftige Karriere sammeln. Eine tolle Adresse für ein Praktikum im Ausland!

Müde, aber glücklich und mit vielen neuen Impressionen ging´s am Freitag, 6.3. wieder Richtung Österreich. Der Zwischenstopp im malerischen Dresden an der Elbe bot Gelegenheit, die Beine in historisch bewegter Umgebung zu vertreten. Semperoper, Frauenkirche, Zwinger und ein kleiner Teil der Geschichte Dresdens wurden als Schnitzeljagd erobert. Unglaublich, wie viele Monumentalbauten sich hier dicht an dicht drängen.

„Wir hätten locker noch eine Woche bleiben können,“ würdigten die Schüler:innen die Reise. Das freute Exkursionsleiterin Mag, Gudrun Schlömmer und die beiden Begleitlehrer Mag. Stephan Handstanger und Mag. Claudia Streibl sehr.