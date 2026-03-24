Streit, Missverständnisse und Konflikte gehören zum Alltag – auch schon bei Kindern. Genau hier setzt das Projekt „BeSafe“ an. Die drei Schülerinnen der BHAK/BHAS Bad Ischl Melanie Ganser, Selina Reiter und Emely Schnitzhofer haben es sich zum Ziel gemacht, Volksschulkindern spielerisch zu vermitteln, wie respektvolle Kommunikation gelingt und Konflikte ohne Streit gelöst werden können.

Im Rahmen des MEIday entwickelten die Jugendlichen die Idee, einen Workshop zur gewaltfreien Kommunikation anzubieten. Im März führten die Schülerinnen ihren Workshop in der VS Concordia durch. Dabei lernten die Kinder durch Spiele, Übungen und kurze Aktivitäten, ihre Gefühle besser auszudrücken, aktiv zuzuhören und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Der spielerische Zugang stand im Mittelpunkt: Die beiden Einheiten wurden so gestaltet, dass die Kinder aktiv mitarbeiten und das Gelernte einfach in ihren Alltag integrieren können.

Abschließend lässt sich sagen, dass durch das Projekt wichtige soziale Kompetenzen der Kinder gestärkt und konkrete Strategien vermittelt wurden, um diese weiter auszubauen. Gerade diese Fähigkeiten spielen im weiteren Leben eine entscheidende Rolle und tragen dazu bei, empathische und sozial verantwortungsbewusste Mitglieder der Gesellschaft zu werden.