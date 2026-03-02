Der ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation richtet sich an alle öffentlichen und privaten elementaren Bildungseinrichtungen sowie Schulen in Österreich.

Ausgezeichnet werden Einrichtungen, die neuartige Ansätze entwickelt und umgesetzt haben und damit sichtbar zur Bildungsinnovation beitragen.

Das Erreichen des Finales unterstreicht, welch innovatives, zukunftweisendes und hochwertiges pädagogisches Konzept am Schulstandort des BG/BRG Gmunden in einem umfangreichen Schulentwicklungsprozess erarbeitet wurde und mit wie viel Engagement es umgesetzt wird.

Bereits jetzt besuchen uns viele Kolleg/inn/en aus dem In- und Ausland, um unser Konzept genauer kennenzulernen. So besuchten uns Anfang Februar eine Gruppe von Vertreterinnen und Vertretern der belgischen Bildungsbehörde, die wir mit unserem Konzept sehr beeindruckt haben.

Aber jetzt erwarten wir gespannt den Besuch des Evaluationsteams der Innovationsstiftung für Bildung, das dann die Reihung der Finalisten vornimmt.

