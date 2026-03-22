Bad Ischl. Ein besonderer Abend voller Inspiration und Anerkennung: Die Nominierung für den Feronia Award stellte für die BHAK Bad Ischl einen großen Erfolg dar. Bei über 150 Einreichungen in vier Kategorien und rund 1000 Besucher*innen wurde deutlich, wie vielfältig und innovativ die Projekte waren.

Im Mittelpunkt der Nominierung stand die gemeinsame Bildungsinitiative, in deren Rahmen Schule und Kooperationspartner*innen eng zusammenarbeiten. Genau dieses Zusammenspiel aus Bildung, Praxis und regionaler Vernetzung machte die eingereichten Projekte besonders und zeigt, wie viel möglich ist, wenn gemeinsam an Ideen gearbeitet wird.

Mit dem kreativ umgesetzten Pop-up-Store sowie dem „Green-Minds-Day“ zeigte die Schule eindrucksvoll, wie diese Zusammenarbeit gelebt wird. Während der Pop-up-Store Upcycling, wirtschaftliches Denken und Teamarbeit förderte, setzte der Green-Minds-Day ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Besonders erfreulich war das positive Feedback von Oberbank-Vorstand Martin Seiter, selbst Absolvent der Schule, der sich beeindruckt von der Innovationskraft und dem Engagement der Schüler*innen zeigte.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit mit den Kooperationspartner*innen innerhalb der regionalen Bildungsinitiative. Sie ermöglichte es, Ideen gemeinsam zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Die Nominierung beim Feronia Award unterstreicht, wie wertvoll diese Form der Zusammenarbeit ist. Sie macht sichtbar, was entstehen kann, wenn Engagement, Kreativität und Zusammenarbeit aufeinandertreffen und motiviert, diesen Weg konsequent weiterzugehen.