Einblicke, Austausch und innovatives Unternehmertum standen im Mittelpunkt der JW-Veranstaltung „Business mit HERZ“ am 5. März in der Konditorei Baumgartner in Gmunden. Rund 40 Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer aus der Region nutzten die Gelegenheit, einen authentischen Blick hinter die Kulissen des Familienunternehmens zu werfen. Auch JW-Landesvorsitzende-Stv. Ines Trenda ließ sich diese spannende Veranstaltung nicht entgehen und war an diesem Abend mit dabei.

Mathias und Julia Baumgartner gaben gemeinsam persönliche Einblicke in ihren unternehmerischen Alltag und zeigten, wie sie das traditionsreiche Handwerk mit frischen Ideen und Innovationsgeist weiterentwickeln. Offen sprachen sie über Herausforderungen, Entscheidungsprozesse und die neue Marke „Mehlspeis Moments“. Besonders spannend waren die Erfahrungen von Mathias & Julia Baumgartner beim erfolgreichen Pitch in der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“, bei dem Mut, Vorbereitung und eine klare Vision gefragt waren.

Thomas Schöfbänker, Bezirksvorsitzender der JW Gmunden, betonte:

„Der direkte Einblick in regionale Familienunternehmen und der persönliche Austausch unter Jungunternehmer:innen machen unsere JW-Veranstaltungen besonders wertvoll.“

Zum Abschluss wurde es ganz im Sinne des Veranstaltungstitels kreativ: Gemeinsam wurden traditionelle Liebstattherzen verziert, bevor der Abend beim Networking ausklang.