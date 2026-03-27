Am 25.3.2026 war Florian Skrabal, Journalist und Leiter der DOSSIER-Redaktion, zu Gast an der BHAK/BHAS Bad Ischl und hielt einen Workshop zum Thema Medien und Demokratie für die Schüler/innen des 3. Jahrgangs ab. Neben der Auseinandersetzung mit Vor- und Nachteilen sozialer Medien wurde auch ein differenzierter Blick auf die Gefahren von Fake-News und gefälschten Videos geworfen und eine Checkliste erarbeitet, wie man Desinformationen identifizieren und sich davor schützen kann.

Alles in allem erwies sich die Veranstaltung als äußerst gelungen und als bedeutsamer Impuls für das Medien- und Demokratieverständnis der Jugendlichen.