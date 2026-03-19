LINZ/VÖCKLABRUCK. Mit 1. Juli 2026 übernimmt Dr.in Birgit E. Rauchenzauner die Leitung des Instituts für Radiotherapie-Radioonkologie am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.

Dr.in Birgit E. Rauchenzauner (59) ist seit mehr als 13 Jahren als Chefärztin am Klinikum Wilhelmshaven tätig, wo sie unter anderem den Aufbau der intensitätsmodulierten/bildgesteuerten Radiotherapie sowie der brachytherapeutischen Maßnahmen verantwortete. Die gebürtige Deutsche studierte Physik und Medizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die Promotion folgte 2008 an der Phillips Universität in Marburg.

Sie freut sich nun nach Jahren der Fernbeziehung auf die Zusammenführung mit Ihrer Familie, die bei Salzburg lebt. Dort wird sie in ihrer Freizeit bei Gartenarbeit und langen Spaziergängen Erholung finden können. Von der ‚flachen‘ Nordsee kommend freut sie sich auf das abwechslungsreiche Salzkammergut.

Die Fachärztin für Strahlentherapie und Radioonkologie wird als neue Leiterin des Instituts Prim. Dr. Michael Kopp ablösen. Er geht nach knapp fünf Jahren in dieser Funktion in Pension.

„Mit Dr.in Birgit E. Rauchenzauner gewinnen wir eine äußerst erfahrene und ausgewiesene Expertin für die Radioonkologie, die ihre hohe fachliche Kompetenz bereits seit vielen Jahren in leitender Funktion unter Beweis stellt. Mit ihrer Bestellung zur Leiterin des Instituts für Radiotherapie-Radioonkologie am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck stärken wir die onkologische Versorgung im Salzkammergut und darüber hinaus. Davon profitieren vor allem unsere Patientinnen und Patienten, die sich auf moderne, hochqualitative Therapieangebote und eine Behandlung auf dem neuesten Stand der Wissenschaft verlassen können“, so Mag. Karl Lehner, MBA, Geschäftsführer der OÖ Gesundheitsholding GmbH.