Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei einen 28-jährigen mutmaßlichen Suchtmittelhändler aus dem Bezirk Gmunden ausgeforscht. Der Mann steht im Verdacht, über mehrere Jahre hinweg mit Drogen gehandelt zu haben.

Der 28-Jährige soll im Zeitraum zwischen 2019 und dem 3. November 2025 wiederholt Cannabis, Amphetamin und Kokain von mehreren Verkäufern angekauft haben. Laut Polizei geschah dies gewerbsmäßig und mit dem Vorsatz, die Suchtmittel weiterzuverkaufen.

Weiterverkauf in Laakirchen

Der Beschuldigte ist teilweise geständig, die Drogen an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Raum Laakirchen gewinnbringend an weitere Suchtgifthändler weitergegeben zu haben.

LPD OÖ