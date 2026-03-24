Bad Ischl. Beim Diplomarbeitenkongress der 5. Klassen der BHAK Bad Ischl präsentierten die angehenden Maturantinnen und Maturanten am 17. März von 18:00 bis 20:00 Uhr in der Trinkhalle Bad Ischl ihre vielfältigen und praxisnahen Abschlussprojekte. Die Besucherinnen und Besucher erhielten dabei spannende Einblicke in die Arbeiten, die von wirtschaftlichen Fragestellungen bis hin zu innovativen Konzepten reichten.

Ein besonderes Highlight des Abends war die Podiumsdiskussion mit Bürgermeisterin Ines Schiller, Stadträtin Marija Gavric, Andreas Promberger von der WKO Oberösterreich sowie Stephan Grabner von der Hypo Salzburg. Im Mittelpunkt stand dabei die Bedeutung der Diplomarbeit – sowohl für die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler als auch im Hinblick auf die Anforderungen der Wirtschaft. Die Diskussion bot wertvolle Einblicke aus Praxis und Politik und unterstrich die Relevanz praxisorientierter Ausbildung. Im Rahmen der Diskussion stellte Stephan Grabner zudem den neu gegründeten Alumniclub vor, der künftig als Plattform für ehemalige Absolventinnen und Absolventen dienen und den Austausch fördern sowie die Verbindung zur Schule nachhaltig stärken soll.

Der Diplomarbeitenkongress bot somit nicht nur eine Bühne für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, sondern auch Raum für Austausch und Vernetzung und unterstrich einmal mehr die hohe Ausbildungsqualität der BHAK Bad Ischl.