Altmünster, 19. März 2026 – Mit großem Erfolg feierte der „Tag der oö. Tourismuslehre“ am Donnerstag, dem 29. März, seine Premiere an der Berufsschule Altmünster. Rund 220 Schüler:innen aus Polytechnischen Schulen in ganz Oberösterreich sowie aus Mittelschulen der Bildungsregion Gmunden-Vöcklabruck nutzten die Gelegenheit, die vielfältigen Karrierechancen in Gastronomie und Hotellerie hautnah kennenzulernen.

Die Berufsschule Altmünster präsentierte sich dabei als moderner Ausbildungsstandort und bot umfassende Einblicke in die unterschiedlichen Lehrberufe. Neben Informationen zu Ausbildungsinhalten, Lehrzeiten und beruflichen Perspektiven standen vor allem praxisnahe Erfahrungen und persönliche Gespräche im Mittelpunkt.

Zahlreiche Betriebe aus der Tourismusbranche sowie das Arbeitsmarktservice informierten direkt vor Ort über aktuelle Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Viele der Jugendlichen konnten wertvolle Kontakte knüpfen und nahmen konkrete Angebote mit – für einige wurde damit eine Zukunft im Tourismus greifbar.

Die Veranstaltung wurde von zahlreichen Partnerinstitutionen unterstützt, die wesentlich zum Gelingen dieses neuen Formats beitrugen. Erste Rückmeldungen zeigen ein durchwegs positives Bild: Das Interesse der Schüler:innen war groß, das Konzept überzeugte. Damit ist der Grundstein für eine erfolgreiche Weiterführung in den kommenden Jahren gelegt.

„Der Tag der Tourismuslehre trägt maßgeblich dazu bei, die Attraktivität und Wertschätzung von Berufen in Gastronomie und Hotellerie weiter zu stärken“, betonte Direktor Armin Lenz.

Die hohe Bedeutung der Veranstaltung spiegelte sich auch in der Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste wider, darunter Bildungsdirektor Dr. Alfred Klampfer.

Ein besonderer Dank gilt dem engagierten Kollegium sowie den Schüler:innen der Berufsschule Altmünster, die mit großem Einsatz und viel Herzblut zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben.

Ausstellende und unterstützende Betriebe:

Zahlreiche Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie präsentierten ihre Lehrangebote und gewährten praxisnahe Einblicke in die Berufswelt. Mit dabei waren Hoisn’Wirt, Hotel Winzer, EurothermenResort Bad Ischl, Gröller GmbH, KB Ampflwang Management GesmbH, Landgasthof Grünbergwirt, Villa Seilern Bad Ischl, Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden sowie Hoamat.