LAAKIRCHEN. Bei der am Freitag, dem 20. März durchgeführten Jahresvollversammlung der Feuerwehr der Stadt Laakirchen erfolgte der jährliche Rückblick auf ein erfolgreiches Einsatz- und Ausbildungsjahr.

Nach der Begrüßung durch den Kommandanten ABI Jürgen Sturm und den Berichten der zuständigen Brandinspektoren des Fachdienstes für Schriftverkehr, Geräte und Finanzen erfolgte das Gedenken an alle verstorbenen Feuerwehrkameraden. Feuerwehrseelsorger Mag. Franz Starlinger nahm besonderen Bezug auf die vor kurzem verstorbenen Ehrenkommandanten Otmar Tischler und Peter Pinaucic. Anschließend erfolgte die Segnung des neuen Notstromanhängers der Feuerwehr.

Kommandant Sturm konnte in seinen Ausführungen wieder von einem fordernden Einsatzjahr berichten. Besonders erwähnte er die Neuanschaffung des Notstromanhängers mit einer Leistung von 80 kvA, der nach insgesamt zweijähriger Bauzeit in Betrieb genommen werden konnte. Großer Dank gilt unserem Gerätewart David Bracher, der dieses Projekt federführend realisiert hat. Die Gesamtkosten dieser Anschaffung im Sinne der Bevölkerung von Laakirchen wurde von der Stadtgemeinde mit 50% gefördert. Auch im Feuerwehrhaus wurde wieder einige notwendige Umbauten in Eigenregie durchgeführt.

Wichtige Anschaffungen wie diese fordern auch die finanziellen Aufwendungen der Feuerwehr immer mehr. Ohne Geldbeschaffungsaktionen wie Haussammlung, INFO-Tag oder diverse Festlichkeiten wären viele Anschaffungen und Leistungen, die die Feuerwehr tagtäglich erbringt, nicht möglich.

In der anschließenden PowerPoint-Präsentation wurden den Gästen nochmals die Highlights des Einsatzjahres 2025 in Erinnerung gerufen.

Durch das Ausscheiden des Kassenführers Ewald Windischbauer, der sein Amt nach 28 Jahren zur Verfügung stellte, war eine Nachwahl dieser Funktion notwendig. Gerlinde Feichtinger wurde von der Versammlung zur neuen Brandinspektorin des Fachdienstes für Kassenwesen gewählt. Der Kommandant dankte dem scheidenden Kassier für seine lange Tätigkeit und wünschte seiner Nachfolgerin alles Gute für diese verantwortungsvolle Aufgabe.

Mit Nico Spitzer konnte wieder ein junger Feuerwehrmann angelobt und in den aktiven Dienst übernommen werden.

Johannes Waldl, Andreas Danner, Lukas Preinsdorfer, Valentin Spitzbart und Stefan Treml wurden vom Kommandanten befördert. Manuel Budaker übernahm erfreulicherweise die Leitung der Jugendgruppe.

Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Jürgen Weißmann zeigte sich erfreut zwei Ehrungen vornehmen zu dürfen. Der scheidende Kassenführer Ewald Windischbauer wurde mit der Verdienstmedaille des Bezirkes Gmunden in Silber ausgezeichnet.

Der langjährige 1. Kommandant-Stellvertreter Otmar Tischler konnte die Verdienstmedaille des Bezirkes Gmunden in der höchsten Stufe Gold in Empfang nehmen.

Nach den Dankesworten und Ansprachen der Ehrengäste schloss der Kommandant die Jahresvollversammlung mit dem Feuerwehrgruß „Gut Wehr“.