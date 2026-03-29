LAAKIRCHEN. Auch heuer beteiligte sich die Feuerwehrjugend Laakirchen engagiert an der landesweiten Umweltschutzaktion „Hui statt pfui“ und setzte damit ein starkes Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur.

Rund 20 Mitglieder der Feuerwehrjugend waren im Gewerbegebiet Süd sowie entlang des Bahnbereichs im Einsatz, um achtlos weggeworfenen Müll zu sammeln. Dabei kamen zahlreiche gefüllte Müllsäcke zusammen, die anschließend der Stadtgemeinde zur fachgerechten Entsorgung übergeben wurden.

Neben der praktischen Arbeit steht bei solchen Aktionen vor allem die Bewusstseinsbildung im Vordergrund. Der Umweltgedanke ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung der jungen Feuerwehrmitglieder und wird durch Einsätze wie diesen aktiv vermittelt.

Gleichzeitig bleibt der Wunsch, dass derartige Sammelaktionen in Zukunft weniger notwendig sein werden – und die Natur nicht länger als Müllablage missbraucht wird.