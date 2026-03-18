Die Katholische Frauenbewegung vom Dekanat Gmunden lädt am Donnerstag, 23. April 2026 um 19.30 Uhr zur FrauenZeit in das JakobiZentrum in Roitham ein.

Manche Übergänge fallen uns leicht, andere sind mit großen Unsicherheiten, Befürchtungen und Spannungen verbunden. Die Erwachsenenbildnerin Barbara Blattner verrät, warum uns Veränderungen oft so schwerfallen, was wir gewinnen, wenn wir sie trotz Ängsten und Zweifeln eingehen und was uns dabei unterstützt, mutig und vertrauensvoll durch Wandlungsprozesse zu gelangen.

FrauenZeit ist eine Einladung der Katholischen Frauenbewegung OÖ für alle interessierten Frauen. Nimm dir die Zeit – wir freuen uns auf dich!

Eintritt frei.

Kontakt für Rückfragen: 0676/814281019 und www.kfb-ooe.at