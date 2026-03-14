Neugierig auf die aktuellen Modetrends machten sich 31 Damen vom Pensionistenverband Altmünster mit zwei „Hähnen im Korb“ auf den Weg zu einem großen Modemarkt in Ansfelden. Nach einem stärkenden Frühstück präsentierten Models, die allesamt zu den Mitarbeitern im Modemarkt zählen, die neueste Frühjahrsmode von sportlich, leger bis hin festlich-elegant. Derart inspiriert erstanden die Seniorinnen das eine oder andere Kleidungsstück für die Frühlingsgarderobe.

Brot ist unser täglich Brot. Kein anderes Nahrungsmittel spielt eine derart herausragende Rolle in unserem Leben, im Alltag, in Kulturen, Religionen und nicht zuletzt im Sprachgebrauch. Das „PANEUM – die Wunderkammer des Brotes“ nahm die Pensionisten mit auf eine Zeitreise in diese faszinierende Welt. Mit einer jungen Führerin tauchten sie ein in die Geschichte und Geschichten rund um das Brot, ausgehend von der Erfindung des Brotes bis zur Brotvielfalt dieser Tage und staunten über unterschiedlichste Kunst- und Kulturobjekte aus 9.000 Jahren und aus aller Welt.

Zum Abschluss dieses Tagesauflugs besuchten die Pensionisten eine Konditorei am historischen Marktplatz im nahen St. Florian mit ausgezeichneten Mehlspeisen und Kaffeespezialitäten.