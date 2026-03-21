Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn brachen die Mitglieder des Altmünsterer Pensionistenverbands zur ersten Wanderung auf. Umweltschonend mit der Stadt-Regio-Tram fuhren 38 Seniorinnen und Senioren nach Gschwandt. Bei wärmenden Sonnenstrahlen und frühlingshaften Temperaturen wanderten sie auf wenig befahrenen Straßen und Wegen entlang von Wiesen und frisch gesäten Feldern durchs Alpenvorland.

Je näher die Wanderer ihrem Ziel – dem Wirt z’Eisengattern – kamen, desto intensiver wehte ihnen der Duft von frischem Brat’l um die Nase. Einfach der Nase nach ging’s schnurstracks in die urige Gaststube. Wenig später traf auch die „fußmarode“ Truppe ein, die mit einem späteren Zug direkt nach Eisengattern gefahren war.

Ein süffiges frisch gezapftes Bier stillte den ersten Durst. Das Gaumen-Aquaplaning wurde beinahe unerträglich, als das Brat’l serviert wurde, mit flaumigen Semmelknödeln, Erdäpfeln, warmen Speck-Krautsalat und einem Saft‘l zum Hineinlegen! Die Pensionisten wähnten sich im Paradies! Danach braucht’s unbedingt ein Schnapserl, um noch Platz für eine der hausgemachten Mehlspeisen zu schaffen.

Mit dem Versprechen, heute das Abendessen ausfallen zu lassen, ging’s für die Altmünsterer Pensionisten mit der Stadt-Regio-Tram wieder zurück zum Bahnhof Gmunden.

Ein besonderer Dank gilt Frau Monika Thalhamer von Stern & Hafferl für die unbürokratische Buchung der Gruppenfahrt in der Stadt-Regio-Tram sowie dem Wirt z’Eisengattern und seinen rührenden Damen für die Gastfreundschaft und die hervorragende Bewirtung.

Alle Wanderer und auch die „Fußmaroden“ waren sich einig, dass es ein sehr gelungener Auftakt zur diesjährigen Wandersaison des Pensionistenverband Altmünster war.