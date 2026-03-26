Im Rahmen des MEIday-Projekts „Girls im Talk“ organisierten Schülerinnen der BHAK Bad Ischl einen besonderen Workshop an den Schulen SMS Ebensee, Johann Nestroy Mittelschule Bad Ischl und Welterbe Mittelschule Bad Goisern. Der Workshop richtete sich an Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren, die sich schon immer eine „große Schwester“ zum Austausch gewünscht haben.

Ziel des Projekts war es, gemeinsam mit den Teilnehmerinnen Fragen und Themen zu besprechen, die sie im Alltag beschäftigen. Während des Workshops tauschten sich die Schülerinnen der BHAK Bad Ischl mit den Mädchen über Aspekte aus, die in diesem Alter eine wichtige Rolle spielen, wie etwa Selbstbewusstsein, Freundschaften, der Wechsel an eine neue Schule oder andere persönliche Herausforderungen. Dabei wurde großer Wert auf eine offene und entspannte Atmosphäre gelegt, in der sich alle wohlfühlen und ihre Gedanken frei äußern konnten. Ergänzend zu den Gesprächen sorgten Motivations- und Kennenlernspiele für eine lockere Stimmung, wodurch rasch ein vertrauensvolles Miteinander entstand.

Auch für die organisierenden Schülerinnen war der Workshop eine besondere Erfahrung: „Es war schön, wieder an der Schule zu sein und jüngere Mädchen unterstützen zu können, die sich gerade in einer ähnlichen Lebensphase befinden, in der wir selbst vor ein paar Jahren waren“, erklärten Coralie Csenar, Emily Gribic, Diana Lasser und Adriana Plamberger, die Initiatorinnen des Projekts „Girls im Talk“.

Von Seiten der Schulen wurde das Projekt ebenfalls sehr positiv aufgenommen. Die betreuenden Lehrerinnen der BHAK Bad Ischl betonten, dass solche Workshops junge Menschen dabei unterstützen können, Selbstvertrauen zu entwickeln und voneinander zu lernen. Am Ende des Tages waren sich alle einig: Der Workshop war nicht nur für die Teilnehmerinnen eine wertvolle Erfahrung, sondern auch für die organisierenden Schülerinnen.