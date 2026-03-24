Neun Feuerwehren standen Dienstagnachmittag bei einem Dachstuhlbrand bei einem Wohnhaus in Laakirchen im Einsatz.

Die Einsatzkräfte wurden Dienstagmittag mit dem Einsatzbegriff „Brand im Dachbereich“ zu einem Wohngebäude in der Ortschaft Rahstorf alarmiert. Direkt neben dem dortigen Feuerwehrhaus war bereits Brandgeschehen im Dachbereich eines Wohnhauses zu sehen.

Ein Großaufgebot von neun umliegenden Feuerwehren stand in der Folge bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Einsatzkräfte verwendeten unter anderem auch ein Bohrlöschgerät, das Schindeldach musste dennoch an mehreren Stellen geöffnet werden, um den Brand letztlich endgültig unter Kontrolle zu bringen.

Der Rettungsdienst war ebenso am Einsatzort, wie Polizei samt Brandermittler und Techniker des Energieversorgers. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache in die Wege geleitet.

Wenige Minuten nach dem Alarm wurden die Einsatzkräfte zu einem Brandmeldealarm bei einem Unternehmen alarmiert, auch dort stellte sich rasch heraus, dass es tatsächlich brannte.