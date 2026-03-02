Mehrere Jahrzehnte Schulgeschichte wurden bei der „HAK Legends Edition 6“ an der HAK/PS Bad Ischl lebendig. Eingeladen waren alle Abschlussjahrgänge ab 1976. Der Abend war geprägt von Wiedersehensfreude, persönlichen Gesprächen und gemeinsamen Erinnerungen.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der SEM-Gruppe der 3. Jahrgänge unter der Leitung von Martina Satzinger-Zöhrer, die mit viel Engagement und Professionalität für einen stimmungsvollen Rahmen sorgte. Georg Polak (Alumni 1999) führte mit Charme und pointierten Anekdoten durch den Abend. Schulleiter Otto Ahammer unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung für den Schulstandort: „Unsere Absolventinnen und Absolventen sind Botschafterinnen und Botschafter unserer Schule in der Region und darüber hinaus. Wenn sie zurückkommen, entsteht ein wertvoller Austausch. Diese Verbindung stärkt nicht nur unsere Schule, sondern auch das wirtschaftliche Netzwerk im Salzkammergut.“

Ein besonderer Programmpunkt war die Vorstellung von „HAKConnect“. Jürgen Pintar (Alumni 2018) und Stephan Grabner (Alumni 2008) präsentierten das Netzwerk, das Wirtschaft, Alumni und Schule miteinander verbindet. Ziel ist es, den Austausch zwischen den Generationen zu stärken, berufliche Perspektiven zu eröffnen und die regionale Wirtschaft nachhaltig einzubinden. Projektleiterin Martina Satzinger-Zöhrer betonte die besondere Atmosphäre des Abends: „Wenn Menschen nach 10, 20 oder sogar 40 Jahren an unsere Schule zurückkehren, spürt man sofort, dass die Verbindung nie ganz verloren war. Genau dieses generationenübergreifende Netzwerk möchten wir mit HAK Legends und HAKConnect bewusst weiterentwickeln – als Brücke zwischen Schule, Wirtschaft und Alumni.“

Die HAK/PS Bad Ischl freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr bei HAK Legends Edition 7. Anmeldungen und nähere Informationen zum Alumninetzwerk HAKConnect unter hakconnect@hakhasbadischl.at