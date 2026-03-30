Am 25. März 2026 brachte das AMS Gmunden rund 25 Unternehmen aus der Region zusammen – digital, kompakt und praxisnah.

In Kooperation mit ÖSB Consulting und Deloitte gab es geballtes Expertenwissen zu Förderangeboten und Beratungsleistungen rund um Fachkräfte und Qualifizierung. Das Format: kompakt, zielgerichtet und auf die Bedürfnisse der Betriebe zugeschnitten – Expertenwissen ohne Umwege, direkt anwendbar.

Die Resonanz war eindeutig positiv. Für Ilse Hankowetz, Leiterin des AMS Gmunden, war das keine Überraschung:

„Unternehmen wollen wissen, was für sie drin ist – und zwar schnell und konkret. Genau das haben wir geliefert. Wir sehen immer wieder, dass Betriebe Förder- und Beratungsangebote nicht kennen, die ihnen wirklich helfen würden – sei es bei der Suche nach Fachkräften, bei Qualifizierungen oder beim Umgang mit Veränderungen im Team. Solche Veranstaltungen schließen diese Lücke – und das macht mir persönlich viel Freude.“

Den inhaltlichen Rahmen spannten zwei Expertinnen aus ihren jeweiligen Bereichen: Peter Plank, Abteilungsleiter SFU beim AMS Gmunden, gab einen praxisnahen Überblick über aktuelle AMS-Förderangebote für Betriebe. Die Beraterinnen von ÖSB Consulting – im Auftrag von Deloitte – beleuchteten konkrete Handlungsoptionen rund um Personalflexibilisierung und die Möglichkeiten der Impulsberatung (IBB): von aktuellen Herausforderungen über Stolpersteine in der Praxis bis hin zur strukturierten Umsetzung von Maßnahmen.

Das Format soll kein Einmalerlebnis bleiben. Denn das AMS Gmunden ist die erste Anlaufstelle für Betriebe, wenn es um Stellenbesetzung, Personalsuche und Fachkräftesicherung geht – und geht dabei künftig noch einen Schritt weiter.

Im Rahmen der AMSBusiness Tour 2026 besucht das Service für Unternehmen des AMS Gmunden vom 13. April bis 15. Mai 2026 Betriebe direkt vor Ort im Bezirk Gmunden. Persönlich, unkompliziert und auf Augenhöhe – weil gute Beratung manchmal einfach den Weg zum Betrieb finden muss.

Interesse?

Jetzt Kontakt aufnehmen: ams.gmunden@ams.at / Tel: 050/904 400