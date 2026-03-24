Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 10. April zu Hosea Ratschiller ein. Der Wiener Kabarettist präsentiert sein aktuelles Programm „Happy Place“ – eine messerscharfe Bestandsaufnahme unserer entfremdeten Gesellschaft.

„Happy Place“ behandelt ein Paradox unserer Zeit: Wir sind vernetzter denn je, aber gleichzeitig isolierter. Ratschiller macht aus banalen Alltagssituationen große gesellschaftliche Fragen. Seine „Asozialmarkt“-Nummer über Selbstbedienungskassen wird zum Symbol entmenschlichter Gesellschaft. „Das ist asozial – nicht im Schimpfwort-Sinn, sondern wörtlich: ohne Gesellschaft“, sagt Ratschiller im Falter-Interview. Weitere Nummern behandeln Dauererreichbarkeit, Apps und die Suche nach authentischen Begegnungen.

Hosea Ratschiller, geboren 1981 in Klagenfurt, lebt in Wien. Als FM4-Ombudsmann und ORF-Moderator („Pratersterne“) wurde er bekannt, Österreichischer Kabarettpreis und Salzburger Stier folgten. Der Standard beschreibt seinen Stil als „messerscharfe Beobachtungen ohne Verletzung“, der Falter lobt die „Verbindung von Gesellschaftsanalyse mit literarischer Qualität“. Für Fans von Josef Hader, Lukas Resetarits und Florian Scheuba.

Das Thema trifft den Zeitgeist: Eine Studie der Universität Bochum zeigt, dass 47 Prozent der Deutschen sich einsam fühlen trotz digitaler Vernetzung. Die Zeit berichtet über Automatisierung im Alltag als Verstärker sozialer Isolation. Ratschiller macht genau diese Entwicklung sichtbar – mit ruhiger Intensität statt Wut. „Wir leben in einer Zeit, wo alles optimiert werden soll. Aber das Leben ist nicht optimierbar“, sagt er im Standard-Interview.

„Happy Place“ entstand in zweijähriger Arbeit mit Regisseurin Petra Dobetsberger. Nach der Premiere im Wiener Stadtsaal tourt Ratschiller durch Österreich. „Kabarett muss einen Spiegel vorhalten. Wenn die Leute rausgehen und nur sagen ‚War lustig‘, aber nichts hängen bleibt, hab ich versagt“, erklärt er sein Verständnis von Kabarett im Profil.

Der Titel „Happy Place“ ist bewusst ironisch gewählt. „Wo ist denn heute noch ein Happy Place? Im Supermarkt? Online? Ich behaupte: nirgends. Aber vielleicht im Theater, für 90 Minuten“, sagt Ratschiller im FM4-Interview. Seine Ruhe auf der Bühne wirkt wie Gegenentwurf zur hektischen Welt, die er beschreibt.

Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, Einlass um 19:00 Uhr. Tickets und weitere Informationen unter www.okh.or.at