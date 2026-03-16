Samstag, 14. März 2026. Beim Wissenstest der Feuerwehrjugend des Bezirkes Gmunden war auch der Pflichtbereich Bad Ischl wieder gut vertreten. Hierbei stellten die Jugendlichen ihr erlerntes Wissen eindrucksvoll unter Beweis.

Bei insgesamt elf Stationen wurde das theoretische Wissen, aber auch praktisches Arbeiten überprüft. Diese Themenbereiche umfassten:

Feuerwehr- und Allgemeinwissen Dienstgrade Wasserführende Armaturen Vorbeugender Brandschutz Seilknoten Nachrichtenübermittlung und Orientierung im Gelände Verkehrserziehung und Absichern von Einsatzstellen Erste Hilfe und Unfallverhütung Die Taktische Einheiten im Einsatz Gefährliche Stoffe Atem- und Körperschutz

Trotz Anspannung hervorragende Leistungen

Die Teilnehmer der Stufe Bronze waren zum Teil ein wenig angespannt, so ist es doch die erste Stufe und somit erste Teilnahme beim Wissenstest. Doch sie und auch alle weiteren Teilnehmer aus dem Feuerwehrpflichtbereich Bad Ischl in den Stufen Silber und Gold, konnten sich das jeweilige Wissenstestabzeichen an ihre Uniform anheften.



Gratulation an die Jugend

Die Feuerwehren und Feuerwachen aus Bad Ischl gratulieren den Jungfeuerwehrmitgliedern recht herzlich zu diesem Erfolg und freuen sich, das man in den kommenden Jahren bestausgebildete Mitglieder in den Reihen der Aktivmannschaft begrüßen darf: weiter so liebe Jugend!



Jugendbetreuer machen ihre Arbeit perfekt

Doch nicht nur den Jugendlichen darf man großen Respekt zollen, denn sie werden jede Woche von den Jugendbetreuern und deren Helfern bestmöglich und mit viel Herzblut, auf solche Prüfungen und den aktiven Einsatzdienst vorbereitet.

Folgenden Mitgliedern kann namentlich gratuliert werden:



Bronze:

Feichtinger Alexander, Kreßl Thomas (beide FF Pfandl), Holzinger Nico, Pilz Felix, Kneisl Tobias (FF Lauffen), Rehrl Julian (FW Sulzbach), Hasenleitner Leon, Mekni Arian, Stadler Tobias, Oberhauser Niklas, Reindl Moritz und Huber Jonas (HFW Bad Ischl).



Silber:

Dreher Roman, Sams Raphael (beide FF Pfandl), Urstöger Matthias, Holzinger Luca (beide FF Lauffen), Unterkofler Felix, Gansberger llyas, Putz Ludwig, Jünger Samuel (FW Reiterndorf), Malzer Valentin, Stögner Max, Zeppetzauer Lukas (FW Sulzbach), Stüger Maximilian, Strubreiter Elias und Laimer Andreas (HFW Bad Ischl).



Gold:

Gschwandtner Tobias, Kreßl Mathias (beide FF Pfandl), Wallerstorfer Florian, Laimer Lukas (beide FF Lauffen), Thumfart Ruben, Thumfart Zacharias, Hochdaninger Fabian und Stibl Felix (HFW Bad Ischl).