KIRCHHAM. Ein intensives Wochenende liegt hinter der Judo Union Kirchham: Mit dem Comeback in der 2. Österreichischen Bundesliga, einem erfolgreichen Nachwuchsauftritt und dem Saisonstart der zweiten Mannschaft standen gleich mehrere Teams auf der Matte.

Besonderer Höhepunkt war der Freitagabend. Nach zwei Jahren Pause kehrte die Bundesliga zurück nach Kirchham. Vor voller Halle und mit großartiger Unterstützung der Fans feierte das junge Kirchhamer Team sein Comeback in der zweithöchsten österreichischen Liga. Nach dem Bundesliga-Ausstieg Ende 2023 und zwei Landesmeistertiteln in der Landesliga A hatte sich die Mannschaft rund um Trainer und sportlichen Leiter Bernhard Beiskammer bewusst für den Einstieg in der 2. Bundesliga entschieden. Gegen JZ Rapso Linz mussten sich die Kirchhamer zum Auftakt jedoch mit 3:11 geschlagen geben. Die Punkte für Kirchham holten Klaus Wörmanseder (2) und Dennis Sosnowski.

Am Samstagvormittag stand der Nachwuchs im Mittelpunkt. Bei der ersten Runde des Bezirkscups in Wels gingen 16 junge Kirchhamer Judoka an den Start. Für ein besonderes Highlight sorgte der erst siebenjährige Michael Wörmanseder, er gewann bei seinem allerersten Turnier seine drei Kämpfe und somit die Goldmedaille. Insgesamt durften sich die Kirchhamer Nachwuchstalente über elf Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen freuen.

Abends startete dann die zweite Mannschaft erfolgreich in die neue Saison. In der Landesliga A gelang auswärts gegen Aufsteiger ASKÖ Luftenberg ein deutlicher Sieg. Eine schöne Randnotiz des Wochenendes: Erstmals standen an einem Wochenende die Brüder Klaus, Johannes und Michael Wörmanseder alle auf der Matte und konnten jeweils ihre Kämpfe für sich entscheiden.

Weiter geht es für die Judo Union Kirchham bereits am kommenden Wochenende: Dann startet auch die dritte Mannschaft in der Landesliga B mit einem Auswärtskampf bei SK VÖEST Linz in die Saison.