KIRCHHAM. Ein äußerst erfolgreiches Wettkampfwochenende liegt hinter der Judo Union Kirchham. Während die Kampfmannschaft in der Bundesliga den ersten Saisonsieg feiern konnte, sicherte sich der Nachwuchs gleich zwei Landesmeistertitel bei den Schülermannschaftsmeisterschaften. Eine Bronzemedaille komplettierte die starke Gesamtleistung.

Das junge Kirchhamer Bundesliga-Team rund um Trainer Bernhard Beiskammer war auswärts in St. Johann bei Sanjindo Bischofshofen 2 gefordert. Der Auftakt verlief zunächst nicht nach Wunsch: Die ersten drei Kämpfe gingen allesamt an die Gastgeber. In der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm setzte dann der neue, junge serbische Legionär Aleksa Nikolic mit einem Ippon nach nur 13 Sekunden ein erstes Ausrufezeichen. Dieser Punkt brachte die Wende, die folgenden Kämpfe gingen ebenfalls an Kirchham, wodurch zur Pause eine knappe 4:3-Führung stand. Mit leichten personellen Umstellungen im zweiten Durchgang gelang erneut dasselbe Ergebnis, sodass sich Kirchham am Ende mit 8:6 den ersten Saisonsieg sichern konnte. Die Punkte holten Aleksa Nikolic, Alexander Pilz und Klaus Wörmanseder (je zwei) sowie Kevin Huemer und Dennis Sosnowski.

Am Sonntag stand der Nachwuchs im Mittelpunkt, und dieser überzeugte auf ganzer Linie. Bei den Schülermannschafts-Landesmeisterschaften in Wels gingen drei Kirchhamer Teams an den Start. Die Mädchen U10/12 sowie die Burschen U14/16 holten jeweils den Landesmeistertitel nach Kirchham, die U10/12 Burschen sicherten sich die Bronzemedaille. Besonders bemerkenswert: Beide späteren Siegerteams mussten zu Beginn noch Niederlagen hinnehmen, kämpften sich jedoch mit viel Einsatz und Teamgeist zurück und entschieden schließlich auch ihre Finalkämpfe für sich. Die Burschen U10/12 verpassten nach einem knappen Halbfinale nur hauchdünn den Finaleinzug und belegten Rang drei.

Dass ein Mannschaftstitel im Judo etwas Besonderes ist, zeigte sich auch abseits der Matte. Trainer, Athleten sowie Eltern und Geschwister sorgten gemeinsam für den starken Zusammenhalt im Team. Den gelungenen Abschluss fand das Wochenende bei einer gemeinsamen Feier im Gasthaus Rabl, bei der die jungen Judoka ihre Erfolge stolz gemeinsam ausklingen ließen.