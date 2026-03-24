Mit einer Gruppe von 21 Pensionisten/innen unter der Leitung von Elfriede Gruber unternahmen wir eine eindrucksvolle Tour entlang des Themenweges „Arena der Menschenrechte“ in Roitham am Traunfall. Ausgangspunkt war der Parkplatz der Fischbratstation, von wo aus sich bereits zu Beginn, von der Brücke hinunter auf die Traun, ein imposanter Blick auf die Großbaustelle der Energie AG bot. Dort entsteht derzeit eine neue Staustufe für ein groß angelegtes Wasserkraftwerk, das zu den derzeit bedeutendsten Infrastrukturprojekten der Region zählt.

Die rund fünf Kilometer lange Route führte vom historischen Traunfall – bekannt für seine über 600‑jährige Salzschifffahrtsgeschichte – durch das Europaschutzgebiet Natura 2000, weiter über die „Kirleitn“ nach Oberbuch und zurück nach Roitham. Entlang des Weges passierte die Gruppe unter anderem das imposante Umspannwerk der Energie AG sowie die beeindruckende Großbaustelle des neuen Wasserkraftwerks. Eine Infotafel vor Ort bietet zusätzliche Details zum Bauprojekt. Die Dimension der Baustelle ist beeindruckend – im Minutentakt werden derzeit LKW-Ladungen mit Erde abtransportiert. Sehr empfehlenswert, sich dieses Projekt einmal persönlich anzusehen!

Besonders bereichernd war die Begleitung durch Christian Neudorfer, Projektleiter und Obmann des Kulturvereins Traunfall. Er vermittelte an den einzelnen Stationen des Themenweges umfangreiche interessante Hintergrundinformationen. Die insgesamt 30 Stationen, welche die Artikel der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ vermitteln, sind in ihrer Art weltweit einzigartig. Der Pensionistenverband, OG Neukirchen/ Reindlmühl bedankt sich herzlich bei HR Neudorfer für seine engagierte und informative Führung.

Auf dem Weg trafen wir auch auf Kollegen/innen des Pensionistenverbandes aus der OG Scharnstein, die ebenfalls auf dem Themenweg unterwegs waren. Den Abschluss bildete ein gemeinsames und ausgezeichnetes Mittagessen im Gasthaus Forstinger in Roitham.

Führungen und Informationen werden angeboten: chneudorfer31@gmail.com – https://kulturerbeverein-traunfall.at/traunfall/ und von den Gemeinden Roitham und Desselbrunn