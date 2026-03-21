Bei der Junior-Handball-Schulcup Landesmeisterschaft in der Sporthalle der Solar-City in Linz haben am 19. März 2026 auch zwei Teams vom BG/BRG Bad Ischl teilgenommen. Die begeisterten Handballer haben in den vergangenen Wochen ihr Spielverständnis und ihre Ballfertigkeiten im Rahmen eines sog. Kurz-Kurses gesteigert und sind topmotiviert zum Turnier gefahren.

Nach einer starken Vorrunde durfte das Team BG/BRG Bad Ischl 1 sogar vom Finale träumen. Nur eine knappe Niederlage im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger (SMS Linz) hinderte die erfolgshungrige Gruppe am Finaleinzug. Im Spiel um Platz 3 erkämpfte sich das Team schließlich einen verdienten 5:2 Sieg gegen die MS Rainbach und wurde dadurch mit der Bronze-Medaille belohnt.

Das zweite Team vom BG/BRG Bad Ischl hat ebenfalls hervorragend gekämpft und sich im Gesamtergebnis den 6. Platz erspielt. Respekt!