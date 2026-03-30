Am Montag fanden auf der B145 im Stadtgebiet von Gmunden umfangreiche Schwerpunktkontrollen statt. Dabei wurden tausende Fahrzeuge überprüft und zahlreiche Verstöße festgestellt.

Tausende Fahrzeuge kontrolliert

Die Kontrollen am 30. März 2026 wurden gemeinsam von Kräften des Bezirkspolizeikommandos Gmunden sowie Sachverständigen und Technikern des Amtes der OÖ Landesregierung durchgeführt.

Zur sicheren Durchführung der Anhaltungen wurde im Kontrollbereich die Geschwindigkeit reduziert und durch ein Radarfahrzeug überwacht.

Zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen

Insgesamt wurden 4.460 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Einsatzkräfte 316 Geschwindigkeitsübertretungen fest.

Technische Mängel bei Kontrollen entdeckt

Bei den technischen Überprüfungen wurden zudem 52 Übertretungen aufgrund von Mängeln oder unzulässigen Veränderungen an Fahrzeugen festgestellt.

Bei zwei Fahrzeugen lagen derart schwerwiegende Mängel vor, dass „Gefahr im Verzug“ bestand. In diesen Fällen wurden die Kennzeichen vor Ort vorläufig abgenommen.

Lenker ohne Führerschein und unter Suchtmitteleinfluss

Im Zuge der Kontrollen wurde außerdem ein Fahrzeuglenker angehalten, der keine gültige Lenkberechtigung besaß und unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand.

LPD OÖ