In diesem Schuljahr findet eine interessante Zusammenarbeit zwischen dem Salzbergwerk Altaussee und der 4B Klasse des BG/BRG Bad Ischl statt. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich im Unterricht aktiv mit der Geschichte unserer Region während des zweiten Weltkriegs auseinander.

Anfang März folgten die Jugendlichen in Begleitung ihrer Kunstlehrerin, Elisabeth Gutenbrunner, und ihres Geschichtslehrers, Markus Hödl, der Einladung von Harald Pernkopf, Pressesprecher der Salzwelten, und unternahmen eine Exkursion ins steirische Nachbarbundesland. Bei einer sehr interessanten und kurzweiligen Führung durch das Salzbergwerk Altaussee erfuhren die Jugendlichen viel Neues zu den Ereignissen während und nach dem zweiten Weltkrieg und die Geschichte wurde so unmittelbar erfahrbar. Einerseits waren die Jugendlichen durch die sehr abwechslungsreichen Erzählungen von Herrn Pernkopf fasziniert, andererseits durch die großartige Aufbereitung des Themas in den Stollen, im Museum und durch eindrucksvolle Zeitzeugenberichte in Film- und Audioaufnahmen.

Ab 1943 errichteten die Nationalsozialisten ein großes Depot in den Stollen der Salzbergwerke Altaussee und Bad Ischl, um Kunstschätze aus österreichischen Klöstern, Kirchen und Museen vor den Auswirkungen des 2. Weltkrieges zu schützen. Ab Jänner 1944 kamen Kunstwerke, die in ganz Europa geraubt worden waren, dazu.

Das Bergwerk Altaussee wurde zur größten geheimen Einlagerungsstätte für Nazi-Raubkunst und umfasste an die 6500 Gemälde und viele weitere Kulturgüter wie Münzsammlungen, Möbel oder Bücher.

Einige dieser Kunstwerke wurden von den Schülerinnen und Schülern genauer unter die Lupe genommen. Jede:r Schüler:in beschäftigt sich im Kunstunterricht mit einem Kunstwerk und sucht neue Assoziationen oder Umdeutungen zu dem Werk. Der Auftrag lautete: Suche eine künstlerische Antwort!

Am 30. April wird die Klasse das Studio des Freien Radio Salzkammergut besuchen und mit Unterstützung durch Andrea Csiki-Keil von dem bisher Erlebten und Gelernten im Rahmen einer Live-Sendung berichten.

Als feierlicher Abschluss der Zusammenarbeit ist am 8. Mai 2026 eine Vernissage geplant. Im Steinhaus am Salzberg werden die Werke der Schülerinnen und Schüler präsentiert. Die Ausstellung dauert bis November und kann während der Öffnungszeiten besucht werden.