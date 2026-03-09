„Grias di, sche dass`d do“ bist, so lautete das Motto zum KREATIV-DESIGN-Markt, der am 7. und 8.3.2026 in der Kitzmantelfabrik in Vorchdorf über die Bühne ging. 63 Aussteller zeigten erlesenes Kunsthandwerk aus verschiedensten Materialien, waren bereit ihre Fähigkeiten und Materialien zu erklären und auch die Kunstwerke zu verkaufen. Für das leibliche Wohl wurde im Goldhauben-Cafe und mit regionalem Gourmet Streetfood beim „Der Bär ist los“ im Außenbereich zur Genüge gesorgt. Auch ein tolles Rahmenprogramm wurde an beiden Tagen mit Kinderprogramm mit JONGLINA, musikalisch mit dem Kinderchor „Kinderklang“ am Samstag und mit der „Zupf-Fidl-Quetsch Musi“ am Sonntag gesorgt. Das Museum konnte mit der Tageskarte besucht werden und verschiedenste Kinderspielwaren waren zum Ausprobieren ebenfalls vorhanden.

Ein Besuch hat sich auf alle Fälle gelohnt, das konnte man an den strahlenden Gesichtern der vielen Besucher sehen. Der Kreativ-Design-Markt Vorchdorf 2026 ist Geschichte, der Kreativ-Design-Markt 2027 ist bereits in Planung. Eventuelle Bewerbungen für das kommende Jahr sind ab Sommer 2026 nur online unter: www.kreativ-designmarkt.at möglich.