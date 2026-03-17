Ein Bild, weiß mit weißen Streifen – und drei Männer, die daran zu zerbrechen drohen. Als Serge ein monochromes Gemälde zu einem stolzen Preis erwirbt, gerät das Fundament einer jahrelangen Freundschaft ins Wanken. Was zunächst wie ein harmloser Streit über Kunst beginnt, entfaltet sich rasch zu einer existenziellen Auseinandersetzung über Werte, Lebensentwürfe und das fragile Geflecht zwischen Nähe und Distanz.

Mit messerscharfem Humor und bitterer Ironie seziert Yasmina Reza in ihrer vielfach ausgezeichneten Komödie „KUNST“ die Verletzlichkeit menschlicher Beziehungen. Drei Großstadtneurotiker stolpern durch Zorn, Enttäuschung und gekränkte Eitelkeit – und lassen dabei nicht nur Weltbilder aufeinanderprallen, sondern auch die Rituale ihrer Männerfreundschaft zerbröckeln. Zwischen erbarmungslosen Attacken, entwaffnender Offenheit und überraschenden Versöhnungen entwickelt sich ein hochkomisches Gefecht, das ebenso geistreich wie schonungslos ist.

Christoph Grissemann, Manuel Rubey und Robert Stachel – drei Ausnahme-Humoristen, die man aus Kabarett, Fernsehen und Bühne kennt – erfüllen sich mit dieser szenischen Lesung ein Herzensprojekt. Als kongeniales Trio loten sie mit feiner Spielfreude und pointensicherem Timing die Abgründe und Absurditäten dieser „Männerfreundschaft am Limit“ aus.

Ein Abend, der scharfzüngige Dialoge, intelligentes Theater und hinreißend komische Momente vereint – ein Fest für alle, die Lust haben, über die Bedeutung von Kunst und die Komplexität menschlicher Beziehungen gleichermaßen zu lachen und nachzudenken.

Eine gemeinsame Veranstaltung mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden.

Kartenverkauf in der Abteilung Kultur & Generationen, Tel.: (07613) 8644 DW 311-313, bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden sowie bei Ö-Ticket.