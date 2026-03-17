LAAKIRCHEN. Bei den am 6. März durchgeführten Erprobungen der Laakirchner Feuerwehrjugend stellten 21 Jugendliche ihr Können unter Beweis und kletterten die „Feuerwehr-Karriereleiter“ wieder ein Stück empor. Die jährlichen Erprobungen sind die Voraussetzung für die Erlangung eines entsprechenden Dienstgrades.

Auch bei dem am vergangenen Samstag in Ebensee stattgefundenen Wissenstest punkteten die Mitglieder der Feuerwehr der Stadt Laakirchen wieder erfolgreich und bewiesen ihren hohen Ausbildungsstand.

Zahlreiche Aufgaben in den Bereichen Allgemein- und Feuerwehrwissen, Gerätekunde, Dienstgrade, Feuerwehrfunk, richtige Alarmierung, Knotenkunde, Orientierung im Gelände, Verkehrserziehung und Absichern von Einsatzstellen, Gefährliche Stoffe, Atem- und Körperschutz sowie Grundkenntnisse in der Ersten Hilfe waren zu absolvieren.

Schlussendlich konnten die Laakirchner Teilnehmer insgesamt fünf Wissenstestabzeichen in Bronze, fünf in der Stufe Silber sowie ein Leistungsabzeichen in der höchsten Stufe Gold in Empfang nehmen.

Das Kommando und die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Laakirchen gratulieren herzlich zu diesen vorbildlichen Leistungen – Wir sind stolz auf Euch!