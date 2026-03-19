Am 29. März lädt die Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl zum traditionellen Palmkaffee in die Lebenshilfe-Werkstätte. Neben süßer und saurer Verpflegung werden handgefertigte Oster- und Geschenkartikel aus eigener Produktion und von externen Aussteller*innen angeboten.

Die Lebenshilfe-Werkstätte lädt nach der Palmweihe in der Kirche Maria an der Straße in Pfandl zum Palmkaffee. Dabei dürfen die traditionellen Palmwürstel nicht fehlen. Darüber hinaus wartet die Werkstätte Bad Ischl mit Kaffee, Kuchen, Bauernkrapfen und manch anderer süßer Überraschung auf.

„Unser Ostermarkt mit Palmkaffe ist bereits eine liebgewordene Tradition, jeder ist herzlich willkommen bei uns einzukehren“, sagt Mag.a (FH) Regina Nußbaumer, Leiterin der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl. Kunstvolle Produkte aus der Lebenshilfe-Werkstätte vereinen sich mit Artikeln von M3, Mathiashof, Heidi Fahrner und anderen Aussteller*innen zu einem bunten Ostermarkt.