Projektunterricht ist ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans in der Oberstufe am BRG/BORG Schloss Traunsee. Im Zuge des Projekts „BEA inklusive“, welches die 6.W im Fach Projektmanagement von Oktober bis Februar geplant und umgesetzt hat, konnten die Schülerinnen und Schüler viele Einblicke in die Arbeit in den verschiedenen Werkstätten der Lebenshilfe Gmunden und die dort hergestellten Produkte gewinnen. „Ich war besonders von den Werken der Künstlerinnen und Künstler aus der Kunstwerkstatt beeindruckt“, so ein Jugendlicher.

Nach dem Werkstätten-Besuch fand ein gemeinsamer Kochworkshop in der Schulküche statt. „Wir haben dabei viel über den Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen gelernt“, resümiert ein Schüler. „Ich kann mir jetzt gut vorstellen, meinen Zivildienst bei der Lebenshilfe zu leisten.“

Um sich für die gemeinsame Zeit und die gewonnenen Erfahrungen zu bedanken, initiierten zwei Schüler der 6.W noch ein „Projekt im Projekt“, mit dem sie Spenden sammeln wollten. So fanden im Jänner und Februar zwei Kuchenbuffets in der Schule statt. „Die ganze Klasse hat mitgeholfen und wir haben es geschafft, 1.000 Euro für die Lebenshilfe zu sammeln“, erzählt ein Schüler stolz.

Die Zusammenarbeit zwischen dem BRG/BORG Schloss Traunsee und der Lebenshilfe soll übrigens fortgesetzt werden. Die nächsten Ideen sind gemeinsames Musizieren und auch ein Wandertag.