Am 18. März 2026 fand am Gymnasium Bad Ischl eine besondere literarische Veranstaltung statt: Die österreichische Autorin Sandra Weihs las aus ihrem aktuellen Roman „Bemühungspflicht“. An der Lesung nahmen die Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen teil, die sich im Vorfeld bereits mit zeitgenössischer Literatur auseinandergesetzt hatten.

In ihrem Roman „Bemühungspflicht“ erzählt Weihs von Manfred Gruber, der eines Tages an der Supermarktkassa steht und sich seinen ohnehin spärlichen Einkauf nicht mehr leisten kann. Arbeitslos und vom Leben gezeichnet gerät er zunehmend unter Druck. Als ihm schließlich auch noch die Sozialhilfe gestrichen wird, weil er angeblich seiner Bemühungspflicht nicht nachgekommen sei, spitzt sich die Situation dramatisch zu.

Neben ausgewählten Textstellen aus ihrem Werk gewährte die Autorin auch Einblicke in den Entstehungsprozess des Romans. Sie sprach offen über das Handwerk des Schreibens, über kreative Strategien sowie über Herausforderungen, die mit literarischer Arbeit verbunden sind. Besonders interessant für das Publikum war zudem ihr beruflicher Hintergrund als Sozialarbeiterin, der viele ihrer literarischen Themen beeinflusst.

Im anschließenden Gespräch zeigten die Schülerinnen und Schüler großes Interesse und stellten differenzierte sowie reflektierte Fragen – sowohl zum Inhalt des Romans als auch zum Berufsalltag der Autorin. Die Veranstaltung bot somit nicht nur eine Begegnung mit Literatur, sondern auch einen authentischen Einblick in das Leben und Arbeiten einer Schriftstellerin. Zum Abschluss hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Bücher signieren zu lassen.

Die Lesung wurde durch die großzügige Unterstützung des Elternvereins ermöglicht. Die Einladung an Sandra Weihs erfolgte durch Prof. Kurt Druckenthaner, dem für die Organisation dieser bereichernden Veranstaltung besonderer Dank gilt.