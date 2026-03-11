Mit steigenden Temperaturen beginnt in Oberösterreich wieder die Fahrradsaison. Besonders E-Bikes erfreuen sich wachsender Beliebtheit und ermöglichen vielen Menschen längere und komfortable Fahrten. Gleichzeitig stellen das höhere Tempo und das höhere Gewicht der Räder neue Anforderungen an Fahrtechnik und Sicherheit.

„Mit der Innovation des E-Bikes wurde das Fahrrad für viele Menschen neu entdeckt. Umso wichtiger ist es, den sicheren Umgang mit diesen Rädern zu trainieren. Unsere E-Bike-Trainings helfen dabei, Fahrtechnik zu verbessern und mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu gewinnen“, betont Infrastruktur-Landesrat Mag. Günther Steinkellner.

Mehr Sicherheit durch Training

Die Trainings richten sich vor allem an Personen ab 50 Jahren sowie an Wiedereinsteiger. Unter Anleitung erfahrener Trainer werden wichtige Grundlagen vermittelt – darunter richtiges Bremsen, sicheres Kurvenfahren, Ausweichmanöver sowie Übungen zur Verbesserung von Balance und Fahrgefühl.

E-Bikes erreichen aufgrund der elektrischen Unterstützung schneller höhere Geschwindigkeiten und verfügen über ein höheres Gewicht als herkömmliche Fahrräder. Gerade für weniger geübte Fahrer kann das Fahrverhalten daher ungewohnt sein.

Im Jahr 2025 haben insgesamt 1.393 Oberösterreicher an den E-Bike-Trainings teilgenommen. Die Evaluierungen zeigen eine sehr positive Resonanz und bestätigen den großen Nutzen der Trainings für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Besonders stark genutzt wurde das Angebot in den Bezirken Braunau (174 Teilnehmer), Urfahr-Umgebung (150 Teilnehmer) und Ried (136 Teilnehmer).

Unterstützung durch das Land Oberösterreich

Um möglichst viele Menschen zur Teilnahme zu motivieren, unterstützt das Verkehrsressort des Landes Oberösterreich den Besuch von E-Bike-Trainings finanziell. Für Personen ab 50 Jahren steht ein Förderbonus von 25 Euro zur Verfügung, wodurch viele Kurse kostenlos oder deutlich vergünstigt besucht werden können.

„Wer sein E-Bike sicher beherrscht, ist auch sicherer unterwegs. Die Trainings leisten daher einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf Oberösterreichs Straßen“, so Landesrat Steinkellner.

Partner der E-Bike-Trainings in Oberösterreich:

ÖAMTC, ARBÖ, Easy Drivers Radfahrschule sowie weitere regionale Anbieter von Fahrrad-Fahrtechniktrainings.