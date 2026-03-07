LAAKIRCHEN. Auf einem Tisch werden Batterien in Serie geschaltet, auf dem anderen wird mit einem Rad elektrischer Strom erzeugt, der sich in Funken entlädt: Der modern gestaltete Physiksaal der MS Laakirchen schafft ideale Voraussetzungen für einen innovativen und praxisnahen Unterricht und bietet sowohl Schülerinnen und Schülern als auch Lehrkräften beste Rahmenbedingungen. Ein spezieller Abzug ermöglicht ab sofort mehr und spannendere Versuche, die bisher aus Sicherheitsgründen nicht möglich waren. Dazu gehören die entsprechenden Vorratskästen, um die Versuchsmaterialien sicher zu verwahren. Zudem wurden die Arbeitsplätze der Schüler an eine abschwenkbare, zentrale Stromversorgung angeschlossen, wodurch sich die Möglichkeit zum eigenständigen Experimentieren und Lernen erweitert. Wichtig für Optik- und Luminiszenzversuche sind wiederum die neuen Rollläden, die eine vollständige Verdunklung erlauben.

„Die Bildung unserer Jugend ist uns ein großes Anliegen, speziell die MINT-Fächer sind mir wichtig. Mit modernen Lehrmitteln schaffen wir die Basis für eine erfolgreiche Zukunft unserer Schüler,“ betonte Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger. Bei einem gemeinsamen Besuch mit Vizebürgermeisterin und Bildungsreferentin Mag. Christine Gabler, MBA, verschaffte er sich persönlich einen Eindruck von der Qualität der Ausstattung.

Schuldirektorin Manuela Drack, BEd betont die Bedeutung dieser Investition für die Ausbildungsqualität: „Der neue Physiksaal bietet umfassende Möglichkeiten für einen zeitgemäßen Unterricht. Mit großer Freude danken wir der Stadtgemeinde für die Umsetzung dieses wichtigen Projekts.“