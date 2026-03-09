EBENSEE. Am 21. März 2026 verwandelt sich der Feuerkogel wieder in einen Schauplatz für Skigeschichte. Bereits zum 24. Mal lädt die Nostalgie-Schigruppe zum traditionellen Nostalgie Schirennen ein, ein Event, bei dem nicht nur die Geschwindigkeit zählt, sondern vor allem die Liebe zum historischen Skisport und die passende Ausrüstung. Besonders für die Zuschauer ein Event der Superlative!

Sportlicher Ehrgeiz auf alten Latten

Ab 12:00 Uhr stürzen sich die Teilnehmer in zwei Durchgängen den Riesentorlauf hinunter. Das Besondere: Die Wertungsklassen sind streng nach Material getrennt. Von „Damen und Herren ohne Kanten“ über „Moderne Oldies“ bis hin zu den legendären „Fassdauben“ ist alles vertreten, was die Skigeschichte zu bieten hat. Auch die kleinsten Skifahrer kommen in einer eigenen Kinderklasse ganz groß raus.

Ein Fest für die ganze Familie

Der Tag beginnt bereits um 11:30 Uhr mit einem gemeinsamen Marsch vom Feuerkogelhaus zum Startpunkt. Nach dem Rennen steht die Geselligkeit im Vordergrund: Beim gemeinsamen Bratlessen im Feuerkogelhaus werden die Sieger gekürt. Eine Tombola mit zahlreichen Preisen sowie Musik und Tanz sorgen für beste Stimmung am Berg. Für einen sicheren Abstieg ist gesorgt: Um 21:00 Uhr bringt eine Sondergondel die Gäste zurück ins Tal.

Über die Nostalgie-Schigruppe Feuerkogel

Die Gruppe pflegt seit Jahren das Brauchtum des historischen Skilaufs und organisiert jährlich eines der stimmungsvollsten Nostalgie-Rennen der Region, um die Pionierzeit des Alpinsports lebendig zu halten.

Anmeldung und Teilnahme

Interessierte Läufer können sich noch bis zum 19. März 2026 online anmelden. Das Startgeld beträgt 25 Euro und wird direkt bei der Startnummernausgabe (ab 09:30 Uhr) entrichtet.

Eckdaten zur Veranstaltung: