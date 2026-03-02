Der vierte Fastensonntag ist sowohl Gmundens höchster inoffizieller Feiertag als auch der herzlichste Tag des Jahres.

Am 15. März 2026 wird der seit 2014 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erklärte Liebstattsonntag in Gmunden gefeiert. Vom 9. bis 15. März 2026 wird zudem die „Liebstattwoche“ mit Gewinnspiel in zahlreichen Betrieben der Gmundner Innenstadt gefeiert. Alle Details unter www.liebstattsonntag.at.

Im Jahr 1641 begründete der damals für Gmunden zuständige Passauer Bischof einen eigenen Brauch für die Kurstadt am Traunsee. Er beauftragte den Stadtpfarrer nach dessen vorheriger Anfrage, jeweils am vierten Fastensonntag die Armen der Stadt zum gemeinsamen Mahl einzuladen und selbst aufzutragen. Historisch gesehen handelte es sich um die Bestätigung der sogenannten „Corpus Christi Bruderschaft“, deren Mitglieder vermögende und einflussreiche Bürger waren, die den Armen auf diese Weise ihre Liebe abstatteten. Davon bekam der Mittfastensonntag seinen Namen. Bis heute hat sich der Brauch in abgewandelter Form erhalten und zählt seit 2014 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.

Für Gmunden als Zentrum dieses Brauchs ein Mitgrund, die Feierlichkeiten auf eine „Liebstattwoche“ auszudehnen. Denn nur wer früher kommt, kann länger bleiben und hat damit mehr von der herzlichen Atmosphäre.

Das Programm am Liebstattsonntag in Gmunden, 15. März 2026:

9.30 Uhr: Bauernmesse mit dem Stadtchor Gmunden in der Stadtpfarrkirche

10.30 Uhr: Festzug mit der Werkskapelle Laufen Gmunden-Engelhof vom Kirchenplatz durch die Altstadt zum Rathausplatz

10.45 Uhr: Rathausplatz: Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Krapf, Erklärung des Liebstattbrauchs durch

Franz Wolfsgruber (Trachtenverein „Traunseer“), Herzerlverteilen, Verkauf von Liebstattherzen bei den Standln

der Gmundner Konditoren

12.00-17.00 Uhr: Musikalisches Programm auf dem Rathausplatz

13.00-14.00 Uhr: Platzkonzert mit der Stadtkapelle Gmunden

14.00-16.00 Uhr: Kinderprogramm mit „Herzerl“ verzieren auf dem Schubertplatz

Zusatzprogramm:

09.00-18.00 Uhr: Nostalgiefahrten mit dem Jugendstiltriebwagen GM5 (Bj. 1911) der Gmundner Straßenbahn siehe Fahrplan bei den Haltestellen – Sonderfahrten NostalgieTram (nicht kostenfrei)

9.30-17.00 Uhr: Besuch Bergbahn Grünberg

10.00-16.00 Uhr: Keramikmalen für die ganze Familie in der Gmundner Keramik

11.30, 13.30 + 15.00 Uhr: Liebstattfahrten mit der Traunseeschifffahrt, Schlösserfahrten (ca. 1 h) ab Gmunden-Rathausplatz

Bitte beachten Sie, dass von 10.00-16.00 Uhr die DURCHFAHRT Zentrum NICHT MÖGLICH ist!

Liebstattwoche & Gewinnspiel | Herzensmomente in der Gmundner Innenstadt: 9. bis 15. März 2026

In dieser besonderen, traditionellen Brauchtumswoche erwartet die Kundinnen und Kunden in vielen Gmundner Innenstadtgeschäften ein besonderes Dankeschön – ein liebevoll gestaltetes Liebstattherz sowie attraktive Preise bei einem speziellen Gewinnspiel für diese Woche. Am 15. März, dem Liebstattsonntag, ist Gmundens Zentrum zudem autofreie Zone, die zum entspannten Flanieren einlädt, zahlreiche Innenstadtgeschäfte haben geöffnet.

Die Anreise ist in dieser Zeit bequem und kostenlos mit der Traunseetram möglich.

Weitere Informationen zum Liebstattsonntag finden sich unter www.liebstattsonntag.at sowie Liebstattsonntag in Gmunden – Österreichische UNESCO-Kommission.