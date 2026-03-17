Wir als Amnesty Youth Gruppe verteilen am 1. April von 10 bis 12 Uhr in Vöcklabruck am Stadtplatz selbstgemachte Stoffhühner und angemalte Ostereier.

Außerdem haben wir brandaktuelle Petitionen zum Unterschreiben wie „Nur JA heißt JA!“

Die Erklärung zu dieser Petition: Fast jede 4. Frau in Österreich erlebt sexualisierte Gewalt in ihrem Leben. Die aktuelle Rechtslage bildet die Realität sexualisierter Gewalt aber nicht ausreichend ab. Das „Ja heißt Ja“-Prinzip stellt hingegen klar, dass sexuelle Handlungen nur dann in Ordnung sind, wenn auch alle ausdrücklich zustimmen.

Mit unseren selbstgenähten Stoffküken und den Ostereiern wollen wir euch Freude machen und mit eurer Unterschrift könnt ihr großes bewirken.