Am Palmsonntag, 29. März 2026, lädt das Katholische Bildungswerk Laakirchen zu einem besonderen Orgelabend ein: Barbara und Ulrich Theißen Pibernik präsentieren „Passione a quattro“. Der Titel ist Programm – ihre Leidenschaft für Orgelmusik entfaltet sich im vierhändigen Spiel zu einem vielschichtigen, eindrucksvollen Klangbild.

Wie faszinierend diese „Passione“ klingt, zeigt sich besonders in der selten zu hörenden Besetzung: Zwei Organist:innen musizieren gleichzeitig an einem Instrument – vier Hände und vier Füße teilen sich Manuale und Pedal. Diese Form des gemeinsamen Musizierens hat ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert und nutzt die dynamischen und klangfarblichen Möglichkeiten der Orgel in besonders reizvoller Weise: dialogisch, hochpräzise und oft verblüffend virtuos.

Zu den Künstler:innen: Barbara und Ulrich Theißen Pibernik sind ein deutsch-slowenisches Orgelduo (Kranj–Salzburg), das sich auf Orgelmusik „vier plus vier“ spezialisiert hat. Barbara Theißen Pibernik stammt aus Kranj (Slowenien), studierte Orgel in Ljubljana (Abschluss „mit Auszeichnung“) und ist auch als Orgellehrerin tätig. Ulrich Theißen Pibernik lebt und wirkt in Salzburg – unter anderem an der Universität Salzburg – und ist sowohl solistisch als auch im Duo regelmäßig mit Konzerten im europäischen Raum zu hören.

Im Programm spannt sich ein weiter Bogen durch die Orgelgeschichte – von der barocken Klangpracht bis zu zeitgenössischen Farben: Werke von Johann Sebastian Bach, Jan Pieterszoon Sweelinck und François Couperin treffen auf klassische Eleganz bei Wolfgang Amadeus Mozart und auf romantische Klangsprache von Carl Eduard August Filitz. Moderne Akzente setzen Ad Wammes sowie Antonia Sarcina – deren Werk in Laakirchen in österreichischer Erstaufführung zu hören ist.

Ein idealer Rahmen dafür ist die Laakirchner Orgel, die 1988 von der Orgelbauwerkstätte Riedl (Linz) errichtet und geweiht wurde. Sie ist nach den klanglichen Vorstellungen des „spätklassischen französischen“ Orgelbaus konzipiert – und kann daher gerade auch französische Klangwelten besonders überzeugend darstellen.

Kartenpreis: € 15,00 – Karten nur an der Abendkassa erhältlich (Pfarrkirche Laakirchen)