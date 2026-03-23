Bad Ischl. Im Rahmen des MEIday-Projektes „Pariter“ gestalteten drei engagierte Schüler der BHAK/BHAS Bad Ischl drei abwechslungsreiche Bewegungsnachmittage für die Kinder der Nachmittagsbetreuung der Volksschule Concordia. Die Einheiten fanden an drei Mittwochnachmittagen, am 25. Februar, 11. März und 18. März, statt.

Ziel des Projekts war es, den Kindern nicht nur Freude an Bewegung zu vermitteln, sondern auch Gemeinschaft, Teamgeist und neue Freundschaften zu fördern. Auf dem Programm standen Denkspiele, kreative Parcours sowie lustige Bewegungsspiele, die die Kinder gleichermaßen forderten und begeisterten.

Positive Resonanz

„Es war toll zu sehen, wie die Kinder gemeinsam lachen, sich bewegen und neue Freunde finden“, berichtet Hugo begeistert über die positiven Erfahrungen während der Einheiten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Projekts Pariter ist die Vernetzung mit lokalen Sportvereinen. Die Schüler möchten den Kindern damit die Möglichkeit geben, auch über das Projekt hinaus aktiv zu bleiben und langfristig von den positiven Effekten regelmäßiger Bewegung zu profitieren. Einige Anmeldungen in den Vereinen gab es schon.

Mit ihrem Einsatz setzten Theo, Hugo und Ludwig ein starkes Zeichen dafür, wie wertvoll jugendliches Engagement für die Gemeinschaft sein kann.