Seit Ende Dezember kommt es im Stadtgebiet von Laakirchen und Steyrermühl zu einer Serie von Diebstählen. Unbekannte Täter haben dabei zahlreiche Zeitungskassen gewaltsam entfernt und gestohlen.

Mehrere Tatnächte über Wochen hinweg

Zwischen dem 24. Dezember 2025 und dem 1. März 2026 wurden in zumindest sechs Tatnächten an unterschiedlichen Standorten mehr als 150 Zeitungskassen samt Schlössern und Geldbehälter-Ständern entwendet.

Die Täter nahmen sämtliche Geldbehälter mit und dürften diese in weiterer Folge an einem vertrauten Ort aufgebrochen haben.

Schaden von über 4.400 Euro

Durch die Diebstähle entstand bislang ein Schaden von mehr als 4.400 Euro. Über den Verbleib der gestohlenen Zeitungskassen und Taschen ist derzeit nichts bekannt.

Hinweise auf möglichen Täter

Ein Zeitungsausträger konnte den Ermittlern Hinweise zur möglichen Täterschaft liefern. Demnach soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 60 bis 70 Jahren handeln.

Der Verdächtige wird als schlank, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, mit kurzen dunklen Haaren beschrieben und soll im Stadtgebiet von Laakirchen wohnhaft sein. Zudem sei er regelmäßig mit einem Fahrrad und zwei roten Satteltaschen unterwegs.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ersucht um Hinweise zur Täterschaft oder zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände. Wahrnehmungen können an die Polizeiinspektion Laakirchen unter der Telefonnummer 059133/4107 gemeldet werden.