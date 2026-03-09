Linz. Ein ereignisreicher Floorball-Spieltag. Spannung, Jubel, Spaß, Enttäuschung. Am Ende durfte man sich über zwei Vizelandesmeistertitel freuen.

Die Sportunion Raika Bad Ischl reiste am Samstag mit ihrer U10 und U14 zum finalen Spieltag in der OÖ-Liga und zur Entscheidung im Alpencup. Am U10-Bewerb nahmen diese Saison zwei Teams aus Bad Ischl teil. Team Blau konnte zwei Spiele gewinnen. Team Grün verteidigte mit fünf Siegen in fünf Spielen seinen zweiten Platz und wurde verdient zum Vizelandesmeister gekürt.

Das U14-Team zeigte vor allem für die Trainer die beste Leistung der Saison. Die ersten fünf Spiele wurden gewonnen. Das Unentschieden gegen den ebenbürtigen UHC Linz reichte leider nicht zum Titel. In den Finalspielen des Alpencups musste sich sowohl die U10 als auch die U14 den frisch gebackenen Landesmeistern aus Haag und Linz geschlagen geben.

Auch wenn Sieg und Niederlage oft knapp beisammen liegen, die Ischler Teams haben in Oberösterreich eindrucksvoll gezeigt, was sie können und dürfen auf die Silbermedaille stolz sein.

Mit Spiel Nummer 100 für Felix Bauer und dem bereits zweihundertstem Spiel für Mattheo Kienesberger, gab es zusätzliche Gründe zum Feiern.

Beide Teams haben noch die Chance am österreichischen Finale teilzunehmen. Das Qualifikationsturnier dazu findet am 11. und 12. April in der Mittelschule in Strobl statt. Die SU Floorball Bad Ischl freut sich über zahlreiche Fans und Besucher.