Auch dieses Jahr wurden wieder zwei unserer Schüler*innen aufgrund ihres besonderen Einsatzes für die Schulgemeinschaft und bei Wettbewerben im Rahmen der Ausbildungszeit an den Tourismusschulen Bad Ischl für den SKÅL AWARD von SKÅL International Salzkammergut nominiert. Am 4. März durften Valerie Baumgartner und Simon Oewaller (beide diesjährige Absolvent*innen der 5. Höheren Lehranstalt) den Preis in festlichem Rahmen stolz entgegennehmen.

In einer an Direktor Falkensteiner gerichteten E-Mail schrieb SKÅL International Salzkammergut Präsident Stefan Schimpl, ebenfalls Absolvent der Tourismusschulen Bad Ischl: „Ich möchte mich im Namen des Clubs Skål International Salzkammergut bei Dir, Deinem Team und den Schülerinnen und Schülern sehr herzlich bedanken. Der gesamte Abend war für uns ein Genuss und für die Verleihung des Skål Awards ein mehr als gelungener Rahmen. Es war sehr schön zu sehen, dass die jungen zu ausbildenden Schülerinnen und Schülern top motiviert, mit Freude und Einsatz bei der Arbeit waren und von qualitativ hochwertigen Lehrern gut geführt wurden. Auch die Auswahl der beiden absolut verdienten Gewinnerin und dem Gewinner hebt diese Qualität hervor. Als Absolvent ist es mir eine besondere Freude zu sehen, dass es auch in Zukunft auf hohem Niveau ausgebildete Fachkräfte geben wird und auch das dazu nötige Lehrpersonal. Wir dürfen uns als Club glücklich schätzen, solche Partner bei uns in der Region Salzkammergut zu haben.”

Das köstliche 6-Gänge Menü mit Weinbegleitung wurde von der 2HLa zubereitet und serviert.

Valerie Baumgartner (5HLa) schloss bisher alle Klassen mit ausgezeichnetem Erfolg und sehr wenigen Fehlstunden ab. Sie ist durch ihr professionelles und hilfsbereites Auftreten und ihre Einsatzfreude in verschiedensten Bereichen aufgefallen. Sie war Schulsprecherin der 4. Klasse, leitete das Projekt Homecoming Day sowie beide Karrierelounges. Weiters nahm sie erfolgreich am OÖ Fremdsprachenwettbewerb in Linz teil, wo sie zuletzt Silber in Englisch-Französisch Switch gewann. Im Ballkomitee übernahm sie die stellvertretende Leitung.

Simon Oewaller (5HLb) zeichnet sich ebenfalls durch seinen durchgehenden ausgezeichneten Schulerfolg sowie sein Engagement für die Klassen- und Schulgemeinschaft aus. Er war Klassensprecher der 2. HL sowie Klassensprecherstellvertreter der 3HL. In seiner Freizeit gibt er oftmals Nachhilfe für Klassenkameraden. In der 4. Klasse übernahm er die stellvertretende Projektleitung für das Pop-Up Restaurant Jung und Fein und war Finalist beim österreichischen JSÖ Weinwettbewerb in Bad Gleichenberg. In der 5. Klasse gewann er bei der Europameisterschaft der Hotel- und Tourismusschulen in Stockholm/Schweden im Bereich Weinservice die Silber Medaille.

2026 holte er die Goldmedaille beim OÖ Fremdsprachenwettbewerb in Linz für die Kompetenz Englisch-Spanisch-Switch. Im Ballkomitee war er hauptsächlich für den Bereich der Finanzen zuständig. Sein letztes Praktikum absolvierte Simon auf Mallorca in einem argentinischen Steakrestaurant.

Skål International Salzkammergut ist ein Verein mit Sitz in Bad Ischl und eine Plattform für Touristiker*innen des Salzkammerguts mit dem Motto von Skal International „Doing Business among friends”. Im Rahmen seiner Tätigkeiten zeichnet der Club jedes Jahr hervorragende Schüler*innen unserer Schule aus. Gewählt werden junge Talente, die nicht nur akademisch und in der Praxis brillieren, sondern sich auch als Mentor*innen ihrer Mitschüler*innen engagieren.

Wir danken dem SKÅL Club International Salzkammergut, vertreten durch seinen Präsidenten Stefan Schimpl, für diese Auszeichnungen und gratulieren Valerie und Simon sehr herzlich.